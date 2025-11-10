Coca-Cola Việt Nam nâng cao năng lực kinh tế cho các nữ nghệ nhân

Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam vừa tổ chức Lễ Khởi động Dự án “Đào tạo kinh doanh thương mại điện tử sản phẩm thủ công nghiệp cho phụ nữ xã Ngọc Hồi và Hồng Vân” tại Hà Nội.

Dự án hướng đến mục tiêu giúp phụ nữ ứng dụng thương mại điện tử trong phát triển sản phẩm làng nghề, mở rộng cơ hội kinh doanh và cải thiện thu nhập. Trong năm thứ ba này, chương trình mở rộng về loại hình thủ công nghiệp, bao gồm các sản phẩm đặc trưng như sơn mài Hạ Thái và nón lá Vĩnh Thịnh. Khóa đào tạo năm nay do các chuyên gia, thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam (VECOM) trực tiếp hướng dẫn.

Dự án đánh dấu năm thứ 3 liên tiếp Công ty Coca-Cola Việt Nam triển khai phát triển năng lực số cho phụ nữ trong khuôn khổ chương trình EKOCENTER – một sáng kiến của Công ty hướng đến phát triển bền vững cộng đồng.

Bà Nguyễn Lan Hương, Giám đốc Toàn quốc Tương tác Chiến lược Công ty Coca-Cola Việt Nam, chia sẻ: “Công ty Coca-Cola Việt Nam tự hào khi tiếp tục gắn bó và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng nơi chúng tôi gọi là nhà”.

LAN HƯƠNG