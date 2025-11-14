Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân: Quan tâm, bảo vệ lợi ích người lao động

Trong những năm qua, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động luôn được Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân quan tâm và được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong nhiệm kỳ vừa qua, 100% người lao động được đảm bảo việc làm, ký hợp đồng đầy đủ và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định. Thu nhập bình quân tăng, các quy chế tiền lương, tiền thưởng được thực hiện công khai, minh bạch.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân Khóa III ra mắt đại hội

Bên cạnh đó, trong 5 năm vừa qua, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã thăm hỏi, hỗ trợ 1.121 lượt đoàn viên với số tiền gần 1,7 tỷ đồng. Công ty tổ chức cho 481 lượt người tham quan, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước, tổng kinh phí hơn 4,75 tỷ đồng. Các thiết chế văn hóa thể thao tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện, phục vụ nhu cầu luyện tập và sinh hoạt cộng đồng của người lao động.

Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã tích cực phát động các phong trào thi đua "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất điện an toàn, liên tục.

Ông Văng Thanh Hùng, Chủ tịch Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân báo cáo tại Đại hội

Giai đoạn 2023 - 2025, sản lượng điện của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đạt 20,25 tỷ kWh, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị đạt và vượt tiến độ kế hoạch, nổi bật là hoàn thành đại tu Tổ máy S2 trong năm 2023. Trong 3 năm gần đây, đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng hiệu quả, có 1 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Trong hoạt động xã hội, Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân và các đơn vị chuyên môn đóng góp 1,684 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, xây dựng 6 căn nhà nhân ái và tình nghĩa tại tỉnh Bình Thuận (trước đây). Công đoàn giới thiệu 19 đoàn viên ưu tú, kết nạp 16 đảng viên trong nhiệm kỳ, vượt chỉ tiêu đề ra.

Bầu Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân Khóa III

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 9 đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của đoàn viên, người lao động và bầu ra 16 đại biểu tham dự Đại hội Tổng Công ty khóa III. Ông Văng Thanh Hùng tiếp tục được các đại biểu tín nhiệm và đảm nhận chức vụ Chủ tịch Công đoàn công ty.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong công ty phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân Khóa III, nhiệm kỳ 2025-2030, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và đồng hành cùng công ty phát triển bền vững.

NGUYỄN TIẾN