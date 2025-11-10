Thông tin kinh tế

Nền tảng tài chính toàn cầu Airwallex đạt 1 tỷ USD doanh thu thường niên

Airwallex, nền tảng tài chính toàn cầu dành cho các doanh nghiệp thế hệ mới, mới đây đã công bố vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu thường niên (ARR). Với tốc độ tăng trưởng gần 90% so với cùng kỳ năm trước, Airwallex đặt mục tiêu nhân đôi doanh thu lên 2 tỷ USD trong vòng 12 tháng tới.

Doanh thu từ khu vực Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, tăng gấp đôi (tương đương 108%) trong quý III năm tài chính 2025, trong khi khối lượng giao dịch tăng 94% so với cùng kỳ năm ngoái.

Số lượng khách hàng sử dụng đa sản phẩm của Airwallex đã tăng gấp đôi trong năm qua, cho thấy sản phẩm của công ty phù hợp và đáp ứng tốt nhu cầu thị trường. Điều này cũng phản ánh mức độ tin cậy cao cũng như giá trị của một nền tảng thống nhất, có thể phát triển cùng doanh nghiệp ở mọi giai đoạn.

Nhằm tăng tốc phát triển trong thập kỷ tới, Airwallex xác định một số động lực trọng yếu bao gồm: Mở rộng địa lý và đa dạng hóa sản phẩm; tăng tốc cùng trí tuệ nhân tạo; xây dựng giá trị thương hiệu bền vững, hướng tới củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà sáng lập trên toàn thế giới.

HOÀNG LAN

