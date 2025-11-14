17 năm LOTTE MART: Cơ hội trúng thưởng ô tô và ngàn ưu đãi dành cho khách hàng

Nhằm tri ân khách hàng đã đồng hành trên hành trình 17 năm phát triển tại Việt Nam, LOTTE MART triển khai chương trình bốc thăm trúng thưởng lớn với tổng giá trị lên đến 1 tỷ đồng, cùng chuỗi siêu ưu đãi kéo dài 14 ngày (từ 12 – 25-11).

Khi mua sắm tại hệ thống LOTTE MART toàn quốc, khách hàng có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng với tổng giá trị giải thưởng lên đến 1 tỷ đồng. Giải đặc biệt là 1 xe ô tô Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng, cùng 17 giải tri ân trị giá 17 triệu đồng/giải là Thẻ quà tặng LOTTE MART có giá trị tương đương đang chờ đón những khách hàng may mắn nhất.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị LOTTE MART có cơ hội bốc thăm trúng thưởng giải đặc biệt là 1 xe ô tô Hyundai Tucson trị giá 769 triệu đồng

Trong thời gian này, khách hàng mua sắm tại LOTTE MART còn được tận hưởng chuỗi “siêu sale” giá tốt với hàng loạt ưu đãi hấp dẫn: giảm giá đến 50%, mua 1 tặng 1, cùng mức giá đặc biệt dành cho 17 “siêu phẩm huyền thoại” và vô vàn ưu đãi “cực khủng” khác.

LOTTE MART tri ân lớn khách hàng dịp kỷ niệm 17 năm hoạt động tại Việt Nam

Nổi bật trong dịp này là chương trình ưu đãi dành cho 17 “siêu phẩm bán chạy vượt thời gian”, với mức giảm giá lên đến 50% cho nhiều mặt hàng thiết yếu. Khách hàng có thể dễ dàng sở hữu những sản phẩm quen thuộc như chảo chống dính Elmich Colosseum 20cm giảm đến 50%, dầu ăn Tường An nhãn đỏ 2L giảm giá, tặng kèm 1 chai dầu ăn 250ml, sữa tắm Hazeline 800g giảm 38%, cùng loạt sản phẩm gia dụng chất lượng được áp dụng mức giảm hấp dẫn lên đến 50%.

Khách hàng thành viên của LOTTE MART được hưởng song song nhiều chương trình ưu đãi

Bên cạnh chuỗi ưu đãi giảm giá hấp dẫn, LOTTE MART còn mang đến niềm vui mua sắm trọn vẹn với chương trình “Mua 1 tặng 1”, áp dụng cho hàng loạt sản phẩm hóa mỹ phẩm và chăm sóc cá nhân. Ngoài ra, LOTTE MART triển khai chương trình “Siêu rẻ mỗi ngày”, cho phép khách hàng thành viên có đặc quyền mua mỗi ngày một sản phẩm được đặc biệt giảm giá sâu, bao gồm nho xanh Shine Muscat, trứng gà tươi Choice L, gà dai quay nguyên con…

Khách hàng thành viên luôn là nhóm được LOTTE MART dành ưu tiên lớn nhất với hàng loạt ưu đãi độc quyền trong mọi dịp. Đáng chú ý, từ 12 – 28-11-2025, LOTTE MART triển khai chương trình giảm 17% trong 17 ngày dành riêng cho khách hàng thành viên, áp dụng tại hàng trăm gian hàng thương hiệu nổi tiếng thuộc các lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, gia dụng, ẩm thực và giải trí. Đây là dịp lý tưởng để những khách hàng thân thiết của LOTTE MART mua sắm những món đồ yêu thích với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ có trong dịp sinh nhật.