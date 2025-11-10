Boehringer Ingelheim Việt Nam mở rộng sáng kiến “Đẩy lùi bệnh dại”

Boehringer Ingelheim Việt Nam vừa phối hợp với Trường Đại học Nông Lâm TPHCM, Đại học Y Dược TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh để triển khai hoạt động “Tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông phòng, chống bệnh dại qua học đường” tại tỉnh Tây Ninh.

Đây là bước tiếp nối chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng”, nằm trong khuôn khổ sáng kiến toàn cầu “Đẩy lùi bệnh dại” (STOP RABIES) do Boehringer Ingelheim khởi xướng.

Ra mắt từ năm 2021, chương trình “Tiêm phòng dại vì cộng đồng” là một hoạt động trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tiêu biểu của Boehringer Ingelheim tại Việt Nam. Chương trình được triển khai với sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Đức Huệ (nay thuộc tỉnh Tây Ninh) và Trường Đại học Nông Lâm TPHCM. Sau 5 năm thực hiện, hơn 33.000 chó mèo đã được tiêm phòng, góp phần giảm thiểu nguy cơ lây lan bệnh dại và bảo vệ sức khỏe cho hàng ngàn hộ dân địa phương.

Thông qua các buổi tập huấn và tài liệu giảng dạy trực quan như truyện tranh, tờ rơi và sổ tay hoạt động, chương trình giúp giáo viên và cán bộ y tế có thể truyền đạt kiến thức phòng chống bệnh dại một cách sinh động và dễ hiểu cho mọi người.

THANH HOÀNG