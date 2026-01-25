Ba mẫu xe điện Yadea nổi bật cho học sinh, sinh viên

Không chỉ giải quyết bài toán về chi phí, các dòng xe máy điện thế hệ mới còn chinh phục người dùng nhờ thiết kế thời thượng và công nghệ pin bền bỉ.

Công nghệ ắc quy Graphene là yếu tố “then chốt” giúp khách hàng an tâm khi chọn xe điện Yadea

Những ngày cận tết, không khí mua sắm tại cửa hàng Yadea Plus Phạm Hùng trở nên nhộn nhịp khi lượng khách đến cửa hàng tăng cao so trong 3 tuần trở lại đây. Đa phần người mua đều chú ý đến các mẫu xe sử dụng ắc quy Graphene TTFAR độc quyền nhờ ưu điểm tuổi thọ cao và khả năng di chuyển xa.

Nhiều phụ huynh và các bạn học sinh tỏ ra đặc biệt quan tâm khu vực trưng bày Yadea Oris. Đây là mẫu xe ghi điểm nhờ thiết kế chắc chắn, gầm cao thoáng. Nhiều khách hàng chia sẻ, bên cạnh kiểu dáng thanh lịch, mẫu xe này ghi điểm tuyệt đối nhờ giải quyết tốt các nhu cầu thiết thực như cốp chứa đồ rộng rãi.

Song song đó, mẫu Yadea Voltguard U50 lại là cái tên nổi bật trong phân khúc xe dành cho học sinh nam với ngoại hình thể thao, góc cạnh. Theo đánh giá của nhiều người dùng, dòng xe này không chỉ mang lại tư thế ngồi vững chãi, an toàn mà còn giúp tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt nhờ khả năng vận hành tiết kiệm điện năng.

Các mẫu xe điện Yadea gây ấn tượng nhờ ngôn ngữ thiết kế hiện đại và nhiều tính năng thông minh hỗ trợ tối đa người lái

Đại diện cửa hàng cho biết thêm: “Dòng Oris H và Voltguard U50 hiện đang là hai cái tên nhận được sự quan tâm lớn tại cửa hàng. Đây là những mẫu xe cực kỳ phù hợp với đối tượng học sinh - sinh viên nhờ vận tốc an toàn, dễ điều khiển và đặc biệt là độ bền cao, chịu được va đập tốt trong quá trình sử dụng hàng ngày”.

Ngoài ra, với nhóm khách hàng gen Z yêu thích sự phá cách và công nghệ, mẫu Yadea Velax lại đang tạo nên một cơn sốt riêng. Sở hữu thiết kế mang hơi hướng tương lai, Velax thu hút người nhìn bởi những đường nét vuông cá tính. Xe còn được trang bị hàng loạt tiện ích hiện đại như mở khóa thông minh (smartkey), hệ thống đèn LED ấn tượng và động cơ mạnh mẽ, mang lại trải nghiệm lái phấn khích.

Hiện Yadea Plus Phạm Hùng hiện đang triển khai nhiều ưu đãi hấp dẫn lên đến 250.000 đồng cùng quà tặng đồ gia dụng thông minh. Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng đặc quyền gói bảo dưỡng miễn phí và hỗ trợ giao xe tận nhà. Đây chính là thời điểm “vàng” để người dùng mua sắm với chi phí tối ưu nhất.

BÌNH LÂM