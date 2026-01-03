Vĩnh Long: Hơn 370 tỷ đồng thực hiện các chương trình khuyến công

Ngày 3-1, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Vĩnh Long cho biết, giai đoạn 2026–2030, tỉnh dự kiến triển khai các chương trình khuyến công với tổng nguồn vốn khoảng 375,6 tỷ đồng.

Cơ sở sản xuất chỉ sơ dừa tại chợ dừa Sông Thơm. Ảnh: TÍN HUY

Theo kế hoạch, chương trình khuyến công quốc gia hỗ trợ 22,6 tỷ đồng, nguồn khuyến công địa phương là 93,48 tỷ đồng, phần còn lại do các cơ sở công nghiệp nông thôn đối ứng.

Nguồn lực này sẽ tập trung hỗ trợ 300–400 lượt cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại, dây chuyền công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tỉnh hỗ trợ 10–20 lượt cơ sở sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường; xây dựng 2 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới trên địa bàn.

Một điểm nhấn đáng chú ý là việc gắn khuyến công với nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Ngành công thương tỉnh sẽ tổ chức 3 kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, đồng thời hỗ trợ 50–100 cơ sở đăng ký nhãn hiệu sản phẩm.

Đây là giải pháp quan trọng giúp các cơ sở từng bước xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường, tham gia sâu hơn vào chuỗi ngành hàng và chuỗi giá trị.

Song song đó, chương trình chú trọng phát triển nguồn nhân lực và năng lực quản trị. Tỉnh dự kiến mở 10–15 lớp đào tạo nghề theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp; chuyển giao công nghệ; tập huấn khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp. Các nội dung về sản xuất sạch hơn, tiêu dùng bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cũng được lồng ghép, đặc biệt ưu tiên hỗ trợ chuyển đổi năng lượng xanh cho các ngành tiêu thụ năng lượng lớn như chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm, cơ khí.

Thực tiễn giai đoạn 2021–2025, Vĩnh Long đã triển khai chương trình khuyến công với tổng kinh phí trên 130,8 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp gần 51,4 tỷ đồng. Qua đó, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, chuyển từ sản xuất thủ công, lạc hậu sang ứng dụng máy móc hiện đại, sử dụng năng lượng xanh, sạch; góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tăng hiệu quả sản xuất.

Với quy mô và định hướng rõ ràng, chương trình khuyến công giai đoạn 2026–2030 được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực cho doanh nghiệp đầu tư đổi mới, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn, phù hợp mục tiêu phát triển bền vững.

