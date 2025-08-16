Vợ đối tượng Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) bị dẫn giải về Việt Nam

Tổ công tác gồm đại diện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an), Văn phòng Interpol Việt Nam và Công an TP Hà Nội vừa tiếp nhận và dẫn giải đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu từ Thái Lan về Việt Nam để xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 16-8, Bộ Công an thông tin, đối tượng truy nã Ngô Thị Thêu (sinh năm1995); phạm tội "Không tố giác tội phạm" và bị truy nã quốc tế hồi tháng 12-2024 của Công an TP Hà Nội.

Người này là bị can trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, chồng của Ngô Thị Thêu) - các đối tượng cầm đầu, điều hành đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng do Công an TP Hà Nội đang thụ lý điều tra.

Tổ công tác dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu tại sân bay Nội Bài

Theo đề nghị của Công an TP Hà Nội, Văn phòng Interpol Việt Nam đã đề nghị và Ban Tổng thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng Ngô Thị Thêu; đồng thời đề nghị Văn phòng Interpol các nước Thái Lan, Lào, Campuchia, Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng Ngô Thị Thêu cho cảnh sát Việt Nam.

Ngày 22-5-2025, phát hiện Ngô Thị Thêu đang cư trú trái phép tại Thái Lan, Cảnh sát Thái Lan đã phối hợp với Văn phòng Interpol Việt Nam xác định đối tượng đang bị Việt Nam truy nã nên phía Thái Lan đã tiến hành bắt giữ đối tượng.

Được sự cho phép của lãnh đạo Bộ Công an, từ ngày 14 đến 15-8, tổ công tác của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã sang Thái Lan để tiếp nhận và dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu về Việt Nam.

Tới 21 giờ ngày 15-8, Công an TP Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện các thủ tục tố tụng bắt giữ đối tượng Ngô Thị Thêu.

ĐỖ TRUNG