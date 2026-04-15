Thông tin kinh tế

VSOL, thành viên của Coteccons Group, trở thành đối tác của Workday tại Việt Nam

VN Solutions (VSOL) – công ty thành viên của Coteccons Group, chính thức hợp tác với Workday tại thị trường Việt Nam. Theo đó, VSOL sẽ đóng vai trò đối tác phân phối (Value Added Reseller – VAR) và triển khai giải pháp quản trị nguồn nhân lực (Human Capital Management – HCM) của Workday, mang các giải pháp quản trị nhân sự hiện đại của Workday đến với doanh nghiệp trong nước.

Ông Đoàn Hải Nam (thứ 3 từ phải qua), Giám đốc Công nghệ VSOL trong sự kiện Workday ra mắt tại Việt Nam
Ông Đoàn Hải Nam (thứ 3 từ phải qua), Giám đốc Công nghệ VSOL trong sự kiện Workday ra mắt tại Việt Nam

Đồng hành cùng Workday, VSOL hỗ trợ các doanh nghiệp tại Việt Nam triển khai nền tảng AI doanh nghiệp trong quản trị nguồn nhân lực, tài chính và đối tác, qua đó nâng cao chất lượng ra quyết định dựa trên sự kết hợp giữa chuẩn quản trị toàn cầu và hệ thống được VSOL “may đo” phù hợp với thực tiễn vận hành tại Việt Nam.

Với vai trò đối tác, VSOL giúp doanh nghiệp khai thác hiệu quả giá trị từ các giải pháp HCM của Workday thông qua chuyên môn bản địa hóa toàn diện từ tuân thủ pháp lý, bảng lương, ngôn ngữ đến văn hóa tổ chức. Trên nền tảng dữ liệu minh bạch và nhất quán, hệ thống hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định có cơ sở, đồng thời trao quyền cho người lao động và đội ngũ quản lý, giúp mỗi cá nhân được lắng nghe, hỗ trợ và phát triển đúng với tiềm năng của mình.

DUY THÁI

