Vụ EUtourist ôm hơn 1,2 tỷ đồng bỏ trốn: Không giấy phép kinh doanh lữ hành vẫn tổ chức tour

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa, Giám đốc Sở Du lịch TPHCM, cho biết sở đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03) Công an TPHCM để được xem xét, giải quyết.

Đồng thời, sở tiếp tục làm việc với các cá nhân, tổ chức phản ánh vụ việc thu thập thêm thông tin, tài liệu; tăng cường công tác phối hợp các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết vụ việc theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, sở đang tăng cường phối hợp các địa phương nhằm kiểm tra, xử lý triệt để các doanh nghiệp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động kinh doanh du lịch trên địa bàn TPHCM.

Trước đó, từ vệt thông tin Báo SGGP phản ánh "EUtourist ôm hơn 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn" đăng liên tiếp các ngày 2,3,6,7,8-11, Sở Du lịch TPHCM đã tiến hành kiểm tra đối với EUtourist.

Cụ thể, sở rà soát Hệ thống dữ liệu quản lý lữ hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và kiểm tra thực tế tại các địa chỉ ghi trên trang web, cùng "Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp" (do Sở KH-ĐT TPHCM cấp), gồm số 2 Hoa Phượng (phường 2, quận Phú Nhuận), số 5 và số 37 Cửu Long (phường 2, quận Tân Bình).

Qua kiểm tra, sở nêu rõ “không tìm thấy thông tin, dữ liệu đăng ký cấp phép kinh doanh lữ hành của Công ty TNHH Du lịch Liên minh châu Âu trên trang Hệ thống quản lý lữ hành của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam”. Các địa chỉ nêu trên cũng không còn hoạt động.

Tại địa chỉ số 2 Hoa Phượng, bà Vũ Thị Minh Hiền, đại diện Công ty tư vấn xúc tiến đầu tư Việt Luật cho biết, tháng 7-2022, đại diện EUtourist đến địa chỉ này để thuê dịch vụ văn phòng chia sẻ nhưng không thực hiện ký kết hợp đồng và không liên hệ lại.

Phòng Văn hóa Thông tin quận Phú Nhuận xác nhận, EUtourist không hoạt động tại địa chỉ số 2 Hoa Phượng.

Tương tự, địa chỉ số 5 Cửu Long cũng không có Công ty EUtourist hoạt động. Với địa chỉ số 37 Cửu Long, Đoàn kiểm tra của Sở Du lịch ghi nhận, có biển hiệu đề tên EUtourist nhưng đã đóng cửa.

Phòng Văn hóa Thông tin quận Tân Bình cho hay, công ty này không còn hoạt động kinh doanh.

Như Báo SGGP phản ánh trước đó, đoàn tham quan 64 người thuộc Hội in TPHCM đặt tour trọn gói tham quan Hội chợ triển lãm All in Print China 2023 (triển lãm quốc tế chuyên nghiệp về công nghệ và thiết bị in ấn) tại Thượng Hải - Trung Quốc, với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng. Dự kiến, chuyến tham quan 5 ngày 4 đêm, khởi hành đêm 30 rạng sáng 31-10 và trở về TPHCM sáng 4-11.

“Sáng 30-10, khi kiểm tra giấy tờ để đi vào đêm cùng ngày do các chuyến bay xa phải ra sân bay làm thủ tục sớm, chúng tôi phát hiện lãnh đạo EUtourist bỏ trốn. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, chúng tôi buộc phải hủy chuyến đi”, ông Nguyễn Thái Linh, Phó Chủ tịch Hội in TPHCM, trưởng đoàn tham quan nói.

Mặc dù không có giấy phép kinh doanh lữ hành, nhưng ghi nhận trên Fanpage của EUtourist có khá nhiều hình ảnh giới thiệu các đoàn khách Việt Nam tham quan một số điểm đến nổi tiếng thế giới do công ty tổ chức. Điều này cho thấy, suốt thời gian qua, EUtourist đã tổ chức các tour du lịch đón khách “chui” trong và ngoài nước nhưng không bị phát hiện.