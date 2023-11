EUtourist nhận hơn 1,2 tỷ đồng của khách và… biến mất

Theo đó, cách nay vài tuần, đoàn tham quan 64 người thuộc Hội in TPHCM quyết định đặt tour trọn gói tham quan Hội chợ triển lãm All in Print China 2023 (triển lãm quốc tế chuyên nghiệp về công nghệ và thiết bị in ấn) tại Thượng Hải - Trung Quốc.

Ông Nguyễn Thái Linh, Phó Chủ tịch Hội in TPHCM, trưởng đoàn tham quan này cho biết, hội đã phối hợp Công ty ePP (hội viên của Hội in TPHCM) xúc tiến các hoạt động chuyên môn và hỗ trợ hội viên tham quan, dự kiến đi 5 ngày 4 đêm, khởi hành rạng sáng 31-10 và trở về TPHCM sáng 4-11.

“Sáng 30-10, khi kiểm tra giấy tờ để đi vào đêm cùng ngày do các chuyến bay xa phải ra sân bay làm thủ tục sớm, thì Công ty ePP phát hiện lãnh đạo EUtourist đã bỏ trốn. Sau khi cân nhắc nhiều phương án, chúng tôi buộc phải hủy chuyến đi”, ông Nguyễn Thái Linh nói.

Qua tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, EUtourist được Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp phép đăng ký kinh doanh giữa tháng 7-2022, địa chỉ tại số 2 Hoa Phượng, phường 2, quận Phú Nhuận. Giám đốc kiêm chủ sở hữu công ty là ông Hồ Ngọc Tin, 30 tuổi, số điện thoại 0977796665, thường trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. Trên website www.eutourist.vn, công ty này ghi địa chỉ số 5 Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình.

Tuy vậy, ghi nhận thực tế của phóng viên vào chiều cùng ngày, các địa chỉ trên đều không đúng. Cụ thể, tại số 2 Hoa Phượng hiện là trụ sở Công ty tư vấn xúc tiến đầu tư Việt Luật. Bên trong công ty này có gần 100 tấm biển nhỏ, kích cỡ vở học trò có tên rất nhiều doanh nghiệp bất động sản, luật, du lịch… nhưng hoàn toàn không có tên EUtourist.

Theo một nhân viên tiếp tân tại trụ sở số 2 Hoa Phượng, đây là “văn phòng ảo”, cung cấp địa chỉ tòa nhà cho các doanh nghiệp có nhu cầu thuê địa chỉ làm nơi giao dịch.

Tương tự, số 5 Cửu Long cũng là “văn phòng ảo”, với tầng trệt kinh doanh quán cà phê, ăn uống… hoàn toàn không phải trụ sở Công ty EUtourist. Để chắc chắn, phóng viên tiếp tục lần dò dọc tuyến đường Cửu Long, phát hiện một căn nhà nhỏ với dòng chữ “EUtourist” nằm khuất dưới tán cây xanh tại địa chỉ 37 Cửu Long.

Mặc dù đang giờ làm việc, nhưng căn nhà số 37 Cửu Long khóa cửa, bên trong tối om. Một người dân sống gần đó cho biết, doanh nghiệp đóng cửa gần một tháng nay và đồ đạc, máy móc đã dọn đi hết. “Khoảng 1 tuần nay, lác đác một số người tìm đến công ty để đòi tiền, gương mặt họ thất thần. Hỏi ra thì được biết có người mất chục triệu, có nhóm người mất tới cả trăm triệu đồng”, người dân sống kế căn này nói.

Hiện tại, điện thoại đường dây nóng 0977796665 (cũng là số ông Tin đăng ký trên giấy phép kinh doanh) của trang web www.eutourist.vn đã không liên lạc được. Các tin nhắn đặt chỗ tự động cũng ghi “không có kết nối Internet” dù mạng Internet vẫn kết nối bình thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Lý, Chánh Thanh tra Sở Du lịch TPHCM cho biết, vụ việc đã được tiếp nhận và đang trong quá trình điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhận định bước đầu về vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nói trên, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM cho hay, bà thấy buồn vì những thông tin này. Đồng thời, bà khuyến cáo người dân, doanh nghiệp trước khi đặt tour phải tìm hiểu thật kỹ các thông tin doanh nghiệp lữ hành, lịch sử hoạt động…

Số 5 Cửu Long cũng chỉ là tòa nhà "văn phòng ảo", phía dưới là quán nước. Ảnh chụp chiều 2-11. Ảnh: GIA HÂN

Báo SGGP từng phản ánh chi tiết vụ việc Công ty Du lịch TST Tourist, bức xúc phản ánh Công ty EUtourist sao chép nhận diện thương hiệu cũng như giao diện website, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Nếu nhìn lướt qua màu sắc chủ đạo, cách bố cục, tham khảo thông tin, đặt tour và thanh toán trực tuyến, khách hàng rất dễ lầm tưởng đây là công ty con của TST Tourist.

Khi phản ánh vụ mập mờ thương hiệu, ông Nguyễn Minh Mẫn, Giám đốc Truyền thông - Marketing TST Tourist cho rằng: “Danh hiệu Công ty Du lịch chuyên tour châu Âu ra đời từ giải thưởng Thương hiệu Việt được yêu thích nhất do Báo SGGP tổ chức, trao tặng. Thị trường châu Âu chính là thị trường chủ lực của TST Tourist. Do vậy, mọi hành vi cố tình sao chép thương hiệu, gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng như EUtourist đều không thể chấp nhận được và chúng tôi sẽ đi đến cùng vụ việc này”.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, đây cũng là bài học cho tất cả những ai đã và đang có ý định đặt tour du lịch cho các chuyến đi trong và ngoài nước, trước khi quyết định đặt cọc. Theo chia sẻ của một cán bộ du lịch, việc các công ty thay tên đổi họ, lập địa chỉ “ma” lừa đảo người tiêu dùng cũng như qua mặt cơ quan chức năng ngày càng nhiều. Chưa kể, các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động du lịch ngày càng nhiều, nhưng số vụ bị hại được hoàn trả tiền cọc hầu như rất hiếm.