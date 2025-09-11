Vụ thi công hồ chứa, dân mất đường vận chuyển nông sản: 14 hộ dân hiến đất làm đường

Xã hội

Ngày 11-9, UBND xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, chủ đầu tư Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa Đắk Car đã thống nhất phương án mở tuyến đường mới dài khoảng 500m để phục vụ người dân thôn Đăk Đe vận chuyển nông sản. Đáng chú ý, toàn bộ 14 hộ dân có đất nằm trên tuyến đều đồng thuận hiến đất cho dự án.

Đường mòn dẫn lên khu sản xuất của người dân thôn Đăk Đe bị ngập khi thi công dự án
Đường mòn dẫn lên khu sản xuất của người dân thôn Đăk Đe bị ngập khi thi công dự án

Trước đó, quá trình thi công dự án khiến nước hồ dâng làm ngập tuyến đường mòn dẫn lên rẫy, gây nhiều khó khăn cho bà con trong việc đi lại và vận chuyển cà phê, mì. Sau phản ánh của người dân, chính quyền xã đã mời chủ đầu tư và các hộ dân cùng bàn bạc, thống nhất giải pháp.

Theo ông Mai Nhữ Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, tuyến đường mới sẽ gồm hai đoạn:

Đoạn đầu dài qua đất của 11 hộ dân, được san ủi từ lối mòn cũ, mở rộng thành đường 3,5–4,5m để xe tải có thể lưu thông.

Đoạn cuối xây dựng đập tràn qua suối và mở đường qua đất của 3 hộ dân vốn chưa có lối đi.

Toàn bộ kinh phí thi công do chủ đầu tư và nhà thầu chi trả; UBND xã đã phân công cán bộ giám sát để bảo đảm công trình hoàn thành trước mùa thu hoạch nông sản.

Ông A Uyên, Trưởng thôn Đăk Đe, chia sẻ: “Bà con rất phấn khởi khi chủ đầu tư kịp thời làm đường trước vụ thu hoạch. Vì vậy, ai cũng sẵn sàng hiến đất để đẩy nhanh tiến độ”.

Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa Đắk Car có tổng vốn đầu tư hơn 118 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022. Trong quá trình thi công, việc ngập đường mòn đi rẫy đã phát sinh, nay được tháo gỡ nhờ sự đồng thuận của chính quyền, chủ đầu tư và người dân.

HỮU PHÚC

