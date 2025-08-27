Nhịp cầu bạn đọc

Quảng Ngãi: Thi công hồ chứa Đắk Car làm ngập đường vận chuyển nông sản

SGGPO

Người dân xã Rờ Kơi (tỉnh Quảng Ngãi) phản ánh tình trạng tuyến đường mòn phục vụ sản xuất bị ngập nước do thi công Dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống tưới hồ chứa Đắk Car, gây nhiều khó khăn trong việc vận chuyển nông sản.

Dự án hồ chứa Đắk Car có tổng vốn đầu tư khoảng 118 tỷ đồng, triển khai từ năm 2022, hiện vẫn đang thi công. Trong quá trình xây dựng, nước hồ dâng đã làm ngập tuyến đường mòn dẫn lên rẫy của nhiều hộ dân.

Ông A Vải (thôn Đắk Đe, xã Rờ Kơi) cho biết, gia đình có hơn 1,4ha cà phê và mì, trước đây đi lại thuận tiện bằng xe máy cày và ô tô. Tuy nhiên, khoảng một năm nay, từ khi đường cũ bị ngập, gia đình buộc phải gửi xe tại khu vực thân đập rồi gùi vác vật tư, phân bón qua đường mòn dài hơn 1km. “Khoảng tháng 10-2025, tới mùa thu hoạch cà phê, nếu không có đường, chúng tôi không biết vận chuyển bằng cách nào”, ông A Vải lo lắng.

Ông Mai Nhữ Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Rờ Kơi, cho biết hiện có 4 hộ dân mất hoàn toàn đường lên rẫy, 11 hộ khác phải đi đường vòng nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy hiểm. Xã đã làm việc với chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư cam kết sẽ sớm xây dựng tuyến đường thay thế, tạo điều kiện đi lại và sản xuất cho người dân.

“Xã sẽ phối hợp với các hộ dân để thống nhất phương án mở đường mới, khuyến khích bà con hiến đất nếu cần thiết, với tinh thần làm nhanh, làm gấp để kịp phục vụ vụ mùa sắp tới”, ông Nam nhấn mạnh.

HỮU PHÚC

Rờ Kơi Mai Nhữ Nam UBND xã Rờ Kơi Quảng Ngãi Thuỷ lợi Đăk Car

