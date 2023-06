Vụ Thuduc House: Cục Thuế Tây Ninh có nhận tiền để hoàn thuế?

Chiều 8-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (Thừa Thiên Huế) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Giàu, trú tại phường An Cựu, TP Huế có hành vi cho vay nặng lãi.