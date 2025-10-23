Vùng Cảnh sát biển 3 xây dựng “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”

Năm 2025, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo được Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đẩy mạnh với nội dung, hình thức phong phú. Công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật trên biển, kết quả 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Năm 2025, các lực lượng của Vùng tham gia 15 vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu được 21 thuyền viên; phối hợp bắt giữ, điều tra, xử lý 16 vụ/17 phương tiện, xử phạt hành chính gần 1,5 tỷ đồng, tịch thu 180.000 lít dầu DO và 3.200m³ cát nhiễm mặn; đấu tranh 8 vụ án ma túy, khởi tố 6 vụ, bắt 8 đối tượng, bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.
Đơn vị cũng chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa ở các địa bàn ven biển. Điều này đã góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.
Trung tướng Bùi Quốc Oai biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đạt được trong thời gian qua.
Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị; nâng cao năng lực xử lý các tình huống trên biển.
Bộ Tư lệnh Vùng cũng cần chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng cuối năm công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, tạo động lực thi đua, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.