Vùng Cảnh sát biển 3 xây dựng “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”

Ngày 21 và 22-10, đoàn công tác Cảnh sát biển (CSB) Việt Nam do Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy CSB Việt Nam, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra kết quả xây dựng “Đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu” năm 2025 tại Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3.

Đoàn công tác kiểm tra công tác bảo quản đạn dược tại kho quân khí Hải đoàn 32

Năm 2025, công tác tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo được Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đẩy mạnh với nội dung, hình thức phong phú. Công tác hậu cần - kỹ thuật được bảo đảm đầy đủ, đúng quy định. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được duy trì nghiêm, đặc biệt, Bộ Tư lệnh Vùng đã tổ chức diễn tập chiến thuật, bắn đạn thật trên biển, kết quả 100% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng Cảnh sát biển 3 diễn tập vòng tổng hợp và bắn đạn thật trên biển năm 2025

Năm 2025, các lực lượng của Vùng tham gia 15 vụ tìm kiếm, cứu nạn, cứu được 21 thuyền viên; phối hợp bắt giữ, điều tra, xử lý 16 vụ/17 phương tiện, xử phạt hành chính gần 1,5 tỷ đồng, tịch thu 180.000 lít dầu DO và 3.200m³ cát nhiễm mặn; đấu tranh 8 vụ án ma túy, khởi tố 6 vụ, bắt 8 đối tượng, bàn giao cho cơ quan công an xử lý theo quy định.

Kiểm tra thể lực tại Hải đoàn 32

Đơn vị cũng chú trọng thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng với nhiều hoạt động, chương trình ý nghĩa ở các địa bàn ven biển. Điều này đã góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3, trao tặng cờ Tổ quốc và túi thuốc cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển

Trung tướng Bùi Quốc Oai biểu dương những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng CSB 3 đạt được trong thời gian qua.

Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu, trong thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm lực lượng, phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án chiến đấu bảo vệ đơn vị; nâng cao năng lực xử lý các tình huống trên biển.

Bộ Tư lệnh Vùng cũng cần chú trọng bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tổ chức sơ kết, tổng kết, bình xét khen thưởng cuối năm công khai, dân chủ, đúng người, đúng việc, tạo động lực thi đua, góp phần xây dựng đơn vị ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

MẠNH THẮNG