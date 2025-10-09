Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ

Trong hải trình 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-10) đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM cùng các cơ quan chức năng liên quan đã khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.
Theo đó, Đoàn công tác Cảnh sát biển và cơ quan chức năng đã kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền cho 1 tàu hàng và 35 tàu cá Việt Nam đang hoạt động trên biển. Đoàn cũng làm việc với thuyền trưởng, kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tàu cá và thuyền viên cũng như tuyên truyền các quy định về an toàn hàng hải và thiết bị thông tin liên lạc...
Đoàn công tác cũng tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU; thăm hỏi đời sống làm ăn trên biển và trao tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường và khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.
Hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trong và ngoài quân đội đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.
Qua đó, các đơn vị, địa phương đề ra các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển, giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực chống khai thác IUU; là cơ sở thúc đẩy, nâng cao công tác phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin giữa lực lượng Cảnh sát biển và chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn khu vực biển do Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý.