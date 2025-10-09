Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ

Chiều 9-10, Tàu CBS 8001 đã cập cảng Hải đội 301, Vùng Cảnh sát biển 3, hoàn thành nhiệm vụ chuyến công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ phía Nam (từ TPHCM đến tỉnh Vĩnh Long) năm 2025.

Trong hải trình 3 ngày (từ ngày 7 đến 9-10) đoàn công tác do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp với các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long và TPHCM cùng các cơ quan chức năng liên quan đã khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo phía Nam của Tổ quốc.

Lực lượng chức năng làm việc với thuyền trưởng và kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tàu cá và thuyền viên

Theo đó, Đoàn công tác Cảnh sát biển và cơ quan chức năng đã kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền cho 1 tàu hàng và 35 tàu cá Việt Nam đang hoạt động trên biển. Đoàn cũng làm việc với thuyền trưởng, kiểm tra giấy tờ, hồ sơ pháp lý của tàu cá và thuyền viên cũng như tuyên truyền các quy định về an toàn hàng hải và thiết bị thông tin liên lạc...

Đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc và nhu yếu phẩm đến ngư dân của các tàu cá hoạt động trên biển

Đoàn công tác cũng tuyên truyền các quy định pháp luật về phòng, chống khai thác IUU; thăm hỏi đời sống làm ăn trên biển và trao tặng cờ Tổ quốc, nhu yếu phẩm để bà con ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ ngư trường và khẳng định chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Đoàn công tác tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU)

Hoạt động phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị trong và ngoài quân đội đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Với ngư dân, lá cờ Tổ quốc tung bay trên mỗi con tàu vươn khơi, giữa muôn trùng sóng gió biển cả như một lời khẳng định giữ vững ngư trường, là biểu tượng cột mốc chủ quyền thiêng liêng trên biển

Qua đó, các đơn vị, địa phương đề ra các biện pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm trên biển, giảm thiểu vi phạm trong lĩnh vực chống khai thác IUU; là cơ sở thúc đẩy, nâng cao công tác phối hợp, hiệp đồng, trao đổi thông tin giữa lực lượng Cảnh sát biển và chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các tỉnh, thành phố trên địa bàn khu vực biển do Vùng Cảnh sát biển 3 quản lý.

MẠNH THẮNG - ĐỨC ĐỊNH