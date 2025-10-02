Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ

Ngày 2-10, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức hội nghị đối thoại dân chủ quý III giữa Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng với cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 3, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ đã thẳng thắn, cởi mở nêu lên thuận lợi, khó khăn, những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ; đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề như: quán triệt, triển khai nhiệm vụ; xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm trong công tác; công tác xây dựng Đảng và đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, thực hiện chế độ chính sách đối với quân nhân; xây dựng tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh; giữ gìn đoàn kết nội bộ và tăng cường mối quan hệ quân – dân.

Các ý kiến đã được Thủ trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp lắng nghe, giải đáp kịp thời, tạo không khí dân chủ, cởi mở, góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó của cán bộ, chiến sĩ với đơn vị.

Đại tá Cao Xuân Quận, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Đại tá Cao Xuân Quận ghi nhận, biểu dương cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc nhiệm vụ trong tình hình mới; giữ gìn sự gần gũi, gắn bó với cán bộ, chiến sĩ, khắc phục bệnh quan liêu; bảo đảm mọi công việc công khai, minh bạch; xây dựng đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

MẠNH THẮNG