Xã Hồ Tràm sẽ là điểm cầu văn hóa biển trong Tuần lễ du lịch TPHCM lần thứ 5

Ngày 20-11, UBND xã Hồ Tràm cho biết, xã được chọn trở thành điểm cầu văn hóa biển đặc sắc để tổ chức các hoạt động văn hóa – du lịch hưởng ứng Tuần lễ du lịch TPHCM lần thứ 5.

Chuỗi sự kiện tại Hồ Tràm sẽ được tổ chức ngay Khu du lịch Hamptons Plaza – Hồ Tràm. Tại đây, du khách không chỉ được tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên mà còn tham gia các hoạt động tương tác văn hóa nghệ thuật như: vẽ trang trí thuyền thúng, sáng tạo tranh từ vỏ sò và chiêm ngưỡng thả diều nghệ thuật.

Lễ hội thả diều tại bãi biển Hồ Tràm. Ảnh: Q.V

Đặc biệt, đêm biểu diễn nghệ thuật vào tối 6-12 với hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED hiện đại được đầu tư công phu hứa hẹn tạo nên một không gian lễ hội văn hóa đặc sắc ngay bên bờ biển.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, không gian check-in với bộ nhận diện thương hiệu Tuần lễ du lịch và các tiểu cảnh sáng tạo sẽ là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cho du khách. Đây cũng là dịp để Hồ Tràm giới thiệu các sản phẩm du lịch mới hướng tới tiêu chí “xanh và bền vững”, khẳng định vị thế là điểm đến nghỉ dưỡng hàng đầu, đồng thời khẳng định sự kết nối và hòa nhập du lịch của Hồ Tràm vào “siêu đô thị”.

Trẻ em vui chơi tại công viên nước Tropicana Hồ Tràm. Ảnh: Q.V

Tuần lễ du lịch TPHCM lần thứ 5 năm 2025 do Sở Du lịch TPHCM tổ chức từ ngày 5 đến 12-12 với các không gian giới thiệu văn hóa - nghệ thuật - du lịch, các chương trình kích cầu cuối năm của doanh nghiệp du lịch và dịch vụ trên địa bàn TPHCM.

QUANG VŨ