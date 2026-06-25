Xã Long Hải ký kết chương trình chăm sóc sức khỏe cho người dân với 4 đơn vị y tế

Chiều 25-6, UBND xã Long Hải (TPHCM) tổ chức chương trình ký kết hợp đồng với 4 cơ sở y tế nhằm triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ năm 2026 cho toàn bộ người dân trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Long Hải cùng đại diện 4 đơn vị y tế ký kết chương trình phối hợp hoạt động

Chương trình dự kiến sẽ kéo dài trong 3 tháng, từ ngày 1-7 đến 30-9. Theo đó, hơn 102.000 người dân xã Long Hải sẽ được khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

Có 4 đơn vị y tế tham gia khám sức khỏe đợt này là: Bệnh viện Lê Văn Thịnh, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, Trung tâm Y tế khu vực Long Đất và Phòng khám Đa khoa Medic Sài Gòn 3.

Địa phương phấn đấu bảo đảm 100% người dân thường trú và tạm trú có xác nhận trên ứng dụng VNeID được khám sức khỏe định kỳ. Chương trình khám cũng được thiết kế phù hợp theo từng nhóm tuổi. Trẻ em dưới 6 tuổi được theo dõi các chỉ số phát triển thể chất, tinh thần, vận động và sàng lọc nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ. Nhóm từ 6 đến dưới 18 tuổi được đánh giá sức khỏe tâm thần, tầm soát tật khúc xạ, bệnh răng miệng và cong vẹo cột sống.

Đối với người từ 18 tuổi trở lên, chương trình thực hiện các xét nghiệm sinh hóa cơ bản, tổng phân tích tế bào máu, chụp X-quang ngực, khám chuyên khoa và sàng lọc phát hiện sớm các bệnh lý. Riêng cán bộ, người lao động thuộc các ngành nghề đặc thù sẽ được khám theo quy trình chuyên môn riêng theo quy định hiện hành.

Chương trình chăm sóc sức khỏe định kỳ cho người dân của xã Long Hải được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe toàn dân, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn chuyển đổi số ngành y tế.

THÀNH HUY