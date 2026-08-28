Xã Minh Thạnh: Đối thoại để phòng ngừa tội phạm từ cơ sở

Lừa đảo trên không gian mạng, ma túy, tín dụng đen và an toàn giao thông là những vấn đề có thể tác động trực tiếp đến cuộc sống người dân. Từ thực tế đó, xã Minh Thạnh (TPHCM) vừa tổ chức đối thoại với nhân dân, nhằm nhận diện nguy cơ, lắng nghe phản ánh và cùng tìm giải pháp phòng ngừa, giữ bình yên ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Minh Thạnh, phát biểu tại hội nghị

Chủ động phòng ngừa

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Minh Thạnh, nhấn mạnh bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần tạo môi trường ổn định để địa phương phát triển, người dân yên tâm lao động, sinh sống.

Theo ông Tùng, cùng với những thuận lợi do công nghệ, mạng xã hội mang lại, phương thức, thủ đoạn phạm tội cũng ngày càng tinh vi. Lừa đảo trên không gian mạng, ma túy trong thanh thiếu niên, tín dụng đen và vi phạm trật tự an toàn giao thông vẫn tiềm ẩn nguy cơ.

“Đây đều là những vấn đề gần với đời sống hàng ngày của người dân. Nếu không chủ động phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở, nguy cơ phát sinh những hệ lụy khó lường là rất lớn”, ông Tùng nhấn mạnh.

Từ thực tế địa bàn, ông Vũ Văn Dũng, Trưởng Công an xã Minh Thạnh, cho biết địa phương chưa phát hiện vụ việc liên quan đến tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao. Tuy nhiên, các thủ đoạn giả danh cơ quan nhà nước, ngân hàng, người thân để lừa đảo vẫn tiềm ẩn, nhất là dụ người dân cài ứng dụng lạ, truy cập đường link hoặc cung cấp thông tin tài khoản.

Toàn cảnh hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã Minh Thạnh với nhân dân

Công an xã tiếp tục tuyên truyền tại khu dân cư, trên các kênh thông tin cơ sở và mạng xã hội, tập trung vào người lớn tuổi, học sinh và người ít tiếp xúc với công nghệ.

Đối với ma túy, lực lượng Công an xã đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 15 vụ với 39 đối tượng. Cùng với xử lý vi phạm, địa phương chú trọng quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện; hỗ trợ học nghề, việc làm, tạo điều kiện tái hòa nhập cộng đồng.

Lắng nghe để hành đồng

Cuộc đối thoại là kênh để cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng nắm bắt những vấn đề người dân quan tâm. Ông Trần Lê Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Minh Thạnh, cho biết qua phiếu lấy ý kiến, người dân gửi những ý kiến, tập trung vào phòng ngừa tội phạm công nghệ cao, ma túy, tín dụng đen và bảo đảm trật tự an toàn giao thông…

Các ý kiến đề nghị tăng cường tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo mới, kiểm tra địa bàn có nguy cơ phát sinh ma túy, tăng cường camera, tuần tra tại các điểm giao thông phức tạp và tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn hợp pháp.

Ông Bùi Đình Phúc, ở ấp Hòa Cường, cho rằng đối thoại trực tiếp giúp người dân phản ánh những vấn đề phát sinh. Ông Phúc mong chính quyền, lực lượng chức năng tiếp tục tuyên truyền dễ hiểu, xử lý kịp thời các vấn đề về lừa đảo qua mạng, ma túy và giao thông.

Người dân phát biểu, nêu ý kiến tại hội nghị đối thoại

Tại hội nghị, ông Trần Khắc Quân, Chủ tịch UBND xã Minh Thạnh, trực tiếp trao đổi, giải đáp các kiến nghị thuộc thẩm quyền; đồng thời tiếp thu những vấn đề cần phối hợp xử lý.

Từ những ý kiến tại đối thoại, Đảng ủy xã Minh Thạnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền và lực lượng chức năng chủ động nắm tình hình, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; đồng thời phát huy vai trò của MTTQ và Nhân dân trong giữ gìn an ninh, trật tự.

Phòng ngừa tội phạm không bắt đầu từ khi vụ việc xảy ra mà từ sự cảnh giác của từng người dân và khả năng nhận diện nguy cơ ngay tại cơ sở. Khi tiếng nói của người dân được lắng nghe và chuyển hóa thành giải pháp cụ thể, thế trận giữ gìn bình yên địa bàn được củng cố vững chắc hơn.

Qua đối thoại, những vấn đề người dân quan tâm là cơ sở để Đảng ủy xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tiễn, chủ động phòng ngừa, xử lý từ sớm, giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng địa bàn an toàn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Minh Thạnh

VĂN SƠN