Phường Phước Thắng rà soát tài sản công, đất đai sử dụng chưa hiệu quả

Ngày 27-8, Đảng ủy phường Phước Thắng (TPHCM) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị và Chỉ thị 22-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Phường Phước Thắng quán triệt, triển khai thi hành Luật Phát triển đô thị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Thắng, quán triệt yêu cầu đổi mới tư duy phát triển đô thị.

Theo đó, đô thị phải trở thành chủ thể tạo tăng trưởng, động lực phát triển. Việc phân cấp, phân quyền đi đôi với trách nhiệm theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Phường Phước Thắng sẽ rà soát toàn diện tài sản công, đất đai, hạ tầng và các công trình chưa được khai thác hiệu quả; xây dựng phương án sử dụng đúng quy hoạch, tiết kiệm, tránh lãng phí, phục vụ chỉnh trang đô thị và tạo thêm không gian công cộng cho người dân.

Phường ưu tiên cải tạo, nâng cấp công trình hiện hữu trước khi đầu tư mới; phát huy nguồn lực con người, huy động sức dân, đẩy mạnh xã hội hóa và thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển.

Cùng với đó, phường đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, dân cư, quy hoạch, phục vụ quản lý, điều hành và đầu tư đúng trọng tâm. Qua đó, đưa Luật Phát triển đô thị vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả quản trị, sử dụng nguồn lực và tạo thêm dư địa phát triển trong điều kiện ngân sách còn hạn chế.

*Chiều cùng ngày, UBND phường Rạch Dừa tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2026 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu tham dự phiên họp thường kỳ

Tại phiên họp, mô hình “Tổ hỗ trợ TTHC tại nhà cho người yếu thế” được đánh giá là cách làm thiết thực trong cải cách thủ tục hành chính.

Cụ thể, từ ngày 20-7 đến nay, mô hình hỗ trợ chứng thực chữ ký tại nhà cho 47 trường hợp là người cao tuổi, người gặp khó khăn trong việc đi lại.



Mô hình “Tổ hỗ trợ TTHC tại nhà cho người yếu thế” phường Rạch Dừa phát huy hiệu quả

Phường cũng duy trì “Giờ làm việc thứ Chín” vào thứ năm hàng tuần, làm việc sáng thứ bảy đối với lĩnh vực chứng thực, đất đai. Trong 8 tháng năm 2026, tại phường, 100% hồ sơ được nộp trực tuyến toàn trình.

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