Xã, phường xã hội chủ nghĩa: Nhận thức đúng, thực hiện thực chất - Bài 3: Sự hài lòng của người dân là thước đo

Sau hơn 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, những chuyển biến ở cơ sở đang tạo nền tảng để TPHCM triển khai chủ trương xây dựng xã, phường XHCN. Theo đó, chủ trương phải được chuyển thành việc cụ thể, có người chịu trách nhiệm, có kiểm tra tiến độ và được đánh giá bằng sự hài lòng của người dân.

Bằng kết quả cụ thể

Là một trong những địa bàn đông dân nhất của TPHCM với hơn 208.000 người, phường Tăng Nhơn Phú đang đảm đương khối lượng công việc rất lớn sau sắp xếp.

Lãnh đạo phường Tăng Nhơn Phú cùng học sinh trải nghiệm uống nước tại trụ nước uống miễn phí lắp đặt tại công viên đường Hồ Thị Tư. ẢNH: THU HƯỜNG

Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú Nguyễn Bạch Hoàng Phụng cho biết, địa phương nhận thức xây dựng xã, phường XHCN phải bắt đầu từ việc xây dựng tổ chức Đảng thật sự gần dân, hiểu dân và lãnh đạo giải quyết hiệu quả những vấn đề người dân quan tâm. Một chủ trương chỉ được khẳng định khi đi vào cuộc sống bằng những kết quả cụ thể như: thủ tục hành chính thuận tiện hơn, kiến nghị được giải quyết kịp thời hơn, môi trường sống an toàn, văn minh hơn và đội ngũ cán bộ phục vụ với tinh thần trách nhiệm cao hơn. Với tinh thần đó, Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú tập trung lãnh đạo, xác định mỗi công việc đều phải có địa chỉ chịu trách nhiệm và được xử lý đến cùng.

Trong khi đó, tại phường Minh Phụng, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Trần Bình chia sẻ, xây dựng xã, phường XHCN phải được thể hiện bằng chất lượng phục vụ người dân trong từng công việc cụ thể. Khu phố tiếp nhận thông tin; chính quyền tổ chức xử lý; cấp ủy lãnh đạo, theo dõi và giám sát toàn bộ quá trình thực hiện để mọi vấn đề phát sinh được giải quyết nhanh và đến cùng.

Đơn cử mới đây cư dân khu phố 20 (phường Minh Phụng) phản ánh nhiều ô tô thường xuyên quay đầu, đậu tại sân chung cư Cây Mai (đường Tân Thành nối dài) làm hư hỏng nền bê tông, bồn hoa và ảnh hưởng việc đi lại. Thay vì gửi đơn qua nhiều nơi, người dân sử dụng ứng dụng “Minh Phụng số - Đồng hành và lắng nghe tiếng nói của người dân” để gửi phản ánh kèm hình ảnh. Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ MTTQ phường kiểm tra thực tế, xác minh trước khi chuyển Công an phường xử lý theo thẩm quyền. Khoảng 10 ngày sau, tình trạng đậu xe sai quy định được chấn chỉnh.

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, việc sắp xếp tổ chức bộ máy đã tạo chuyển biến tích cực theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; chính quyền ngày càng gần dân, phục vụ tốt hơn; chuyển đổi số được đẩy mạnh, dịch vụ công trực tuyến tiếp tục mở rộng, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt gần 96,3%.

Trao quyền gắn trách nhiệm

Không chỉ giải quyết thủ tục nhanh tại trụ sở, nhiều địa phương còn chủ động đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú của người dân. Mới đây, bà Đặng Thị Khoa đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phước Thắng làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu cho cha là ông Đặng Văn Phong (90 tuổi). Tiếp nhận thông tin, công chức của trung tâm giới thiệu mô hình hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến lưu động dành cho người cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn. Sau đó, cán bộ đến tận nhà ông Phong hoàn tất thủ tục chứng thực chữ ký và giấy ủy quyền trong 20 phút.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người có công và người yếu thế khi thực hiện thủ tục hành chính, nhiều xã, phường trên địa bàn đã triển khai các mô hình dịch vụ công lưu động tiếp nhận hồ sơ cho người gặp khó khăn trong đi lại. Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đưa dịch vụ hành chính đến khu phố, khu chung cư, các quán cà phê để thuận lợi hơn cho người dân. Những cách làm này đều cho thấy sự chuyển bộ từ tư duy chờ người dân đến cơ quan hành chính sang chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân hơn.

Để những mô hình ấy được triển khai đồng bộ và hiệu quả, bên cạnh tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chính quyền cơ sở đã được trao đủ thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện tổ chức thực hiện. Theo đó, HĐND TPHCM đã ban hành Nghị quyết 29/2025/NQ-HĐND, cho phép Chủ tịch UBND cấp xã được ủy quyền cho công chức thuộc UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực hành chính tư pháp. UBND TPHCM cũng ban hành Quyết định 41/2026/QĐ-UBND, phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ trong lĩnh vực đất đai. Cùng với đó, hệ thống Trung tâm Phục vụ hành chính công được tổ chức theo nguyên tắc không phụ thuộc địa giới hành chính, tạo điều kiện để người dân thực hiện nhiều thủ tục thuận lợi hơn…

Phát biểu tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vừa qua, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang yêu cầu tiếp tục nâng cao “hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” của bộ máy, đồng thời bảo đảm chính quyền thật sự gần dân, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Bí thư Thành ủy chỉ rõ việc lãnh đạo, điều hành phải tạo ra những kết quả, sản phẩm cụ thể; bộ máy phải thật sự gần dân và giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Tinh thần chỉ đạo ấy cũng cho thấy hiệu quả quản trị ở cơ sở cuối cùng vẫn phải được kiểm chứng bằng những việc rất cụ thể trong đời sống hàng ngày: thủ tục thuận tiện hơn, kiến nghị được giải quyết nhanh hơn, môi trường sống tốt hơn và người dân cảm nhận rõ mình được phục vụ. Đó cũng là cơ sở để TPHCM từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã, phường XHCN theo tinh thần Nghị quyết 09-NQ/TW về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới.

PGS-TS ĐOÀN MINH HUẤN, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Hiện thực hóa các giá trị của xã hội chủ nghĩa Việc xây dựng xã, phường XHCN xuất phát từ yêu cầu hiện thực hóa mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Các đặc trưng của mô hình chủ nghĩa xã hội Việt Nam đều hướng tới mục tiêu lấy chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người làm trung tâm. Vì vậy, xã, phường - cấp chính quyền gần dân nhất - phải trở thành không gian quan trọng nhất để chuyển hóa các nguyên lý và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội Việt Nam thành tiêu chí cụ thể để triển khai trong thực tế mà người dân có thể chứng thực và thụ hưởng hàng ngày. Việc xây dựng xã, phường XHCN cần được triển khai từng bước, trên cơ sở nghiên cứu lý luận, thí điểm, tổng kết thực tiễn trước khi nhân rộng; đồng thời tránh hai khuynh hướng là nóng vội, duy ý chí hoặc hình thức hóa, biến mô hình thành phong trào bề nổi mà không mang lại thay đổi về chất. Mục tiêu cuối cùng là hình thành một mô hình quản trị cơ sở mang bản sắc Việt Nam, nơi các giá trị của XHCN được hiện thực hóa bằng mức sống và chất lượng sống, mang lại hạnh phúc, sự phát triển toàn diện của con người và niềm tin xã hội ở từng cộng đồng dân cư.

NHÓM PV