Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được và các đại biểu tham dự lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Ấn Độ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey khẳng định năm 2026 là thời điểm mang tính bước ngoặt khi hai nước kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện. Đặc biệt, chuyến thăm cấp nhà nước mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ấn Độ vào tháng 5 vừa qua đã mở ra một chương hợp tác mới đầy triển vọng.

Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TPHCM Vipra Pandey phát biểu tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Ấn Độ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Theo Tổng Lãnh sự Vipra Pandey, Ấn Độ và Việt Nam có chung khát vọng phát triển hướng tới tương lai. Ấn Độ kỳ vọng ngày càng nhiều doanh nghiệp nước này coi Việt Nam không chỉ là thị trường, mà còn là đối tác trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Ấn Độ luôn hoan nghênh, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam mở rộng đầu tư và kinh doanh lớn hơn tại Ấn Độ.

Thay mặt chính quyền và nhân dân TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được gửi đến Tổng Lãnh sự Vipra Pandey, Phu nhân cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tổng Lãnh sự quán và cộng đồng người dân Ấn Độ đang sinh sống, làm việc tại TPHCM lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập của Ấn Độ.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập Ấn Độ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định TPHCM tự hào đã có những đóng góp tích cực trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ. Đặc biệt trong năm nay, Mumbai trở thành địa phương đầu tiên của Ấn Độ thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với TPHCM. Đây là cơ sở quan trọng để hai thành phố thúc đẩy mở rộng hợp tác thực chất trong các lĩnh vực.

TPHCM sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ, chính quyền thành phố Mumbai, các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp hai bên để triển khai hiệu quả những định hướng hợp tác thực chất giữa hai quốc gia. Sự hiện diện và đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, chuyên gia và người dân Ấn Độ tại TPHCM chính là những viên gạch hồng xây nên nhịp cầu kết nối bền vững.

PHƯƠNG NAM