Dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác cảnh vệ

Chiều 18-8, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế (Phòng 6).

Tới dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định công tác cảnh vệ có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Kế thừa và phát huy truyền thống của các thế hệ cảnh vệ đi trước, qua gần 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Phòng 6 đã không ngừng đổi mới, lớn mạnh về mọi mặt.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, càng hiểu nhiệm vụ của lực lượng cảnh vệ, càng xúc động bởi đằng sau những sự kiện thành công, những chuyến thăm cấp cao diễn ra an toàn, chu đáo là biết bao sự dày công rèn luyện, thực hành công phu của cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng 6, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chiều 18-8. Ảnh: QUANG PHÚC

Nhấn mạnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nhất là thời gian tới nhiều sự kiện chính trị, đối nội, đối ngoại quan trọng sẽ được tổ chức, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC năm 2027 đặt ra yêu cầu cao cho công tác bảo vệ an ninh, trật tự, trong đó có công tác cảnh vệ, Phó Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nói chung và Phòng 6 nói riêng tập trung xây dựng lực lượng thật sự cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… Cùng với đó, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân và lời dạy của Người đối với lực lượng cảnh vệ.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị lực lượng cảnh vệ đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức và biện pháp công tác cảnh vệ theo hướng chủ động phòng ngừa, nhận diện, dự báo, quản lý và hóa giải nguy cơ “từ sớm, từ xa”. Phải luôn đặt yêu cầu bảo vệ tuyệt đối an toàn đối tượng cảnh vệ trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong công tác cảnh vệ; từng bước làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, công nghệ hiện đại.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, lực lượng cảnh vệ dựa vào nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong công tác cảnh vệ; tăng cường phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng cảnh vệ với các cơ quan, đơn vị, địa phương và các lực lượng liên quan.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và lãnh đạo Bộ Công an chụp ảnh cùng các đại biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Phòng 6.

Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng Phòng 6 cho biết, từ những ngày đầu hoạt động dựa trên kinh nghiệm và điều kiện thiếu thốn, đơn vị đã chuyển mình mạnh mẽ sang hướng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại. Sự đổi mới nổi bật thể hiện qua việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ và tính chủ động. Từ năm 2015 đến nay, đơn vị đã khảo sát, xây dựng phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn cho hơn 1.300 sự kiện đặc biệt và hàng trăm đoàn khách quốc tế, bao gồm nguyên thủ các cường quốc như Mỹ, Nga, Trung Quốc. Đặc biệt, việc bảo vệ thành công các sự kiện tầm cỡ thế giới như Hội nghị APEC hay Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã chứng minh sự chuyên nghiệp, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Thượng tá Trần Thế Việt, Trưởng Phòng 6 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC Theo Thượng tá Trần Thế Việt, trước bối cảnh an ninh thế giới phức tạp, công tác cảnh vệ đã chủ động đổi mới để đối phó với các thách thức từ trí tuệ nhân tạo, vũ khí sinh hóa học và các hình thức tấn công trên cả 3 không gian: mặt đất, trên không và dưới lòng đất. Với tinh thần "lá chắn thép" vững chắc, mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh vệ không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực dự báo tình hình. Sự đổi mới toàn diện từ tư duy nghiệp vụ đến ứng dụng công nghệ đã giúp đơn vị hoàn thành xuất sắc sứ mệnh trong tình hình mới.

ĐỖ TRUNG - VIẾT CHUNG