Xây bệ đỡ pháp lý vững chắc cho doanh nghiệp phát triển

Theo số liệu vừa được Cục Thống kê (Bộ Tài chính) công bố, trong 8 tháng đầu năm 2025, cả nước có 209.200 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 24,5% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.

Bình quân mỗi tháng có 26.200 doanh nghiệp thành lập mới hoặc quay trở lại hoạt động. Đây rõ ràng là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp vẫn bền vững. Tuy nhiên, để “bắt mạch” chính xác sức khỏe doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung, cần nhìn vào nhiều dữ liệu hơn.

Vẫn theo Cục Thống kê, vốn đăng ký bình quân của một doanh nghiệp thành lập mới trong 8 tháng đạt 9,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế vượt 4,1 triệu tỷ đồng, tăng tới 105,3% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,5% so với cùng kỳ; riêng ngành chế biến, chế tạo tăng trưởng 2 con số, đóng góp 8,1 điểm phần trăm vào mức tăng chung. Đặc biệt, IIP đã tăng ở cả 34 địa phương.

Đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp tục duy trì đà tích cực. 8 tháng đầu năm, FDI thực hiện đạt 15,4 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp Việt cũng cho thấy sự chủ động khi đầu tư ra nước ngoài 108 dự án mới, với tổng vốn đăng ký hơn 426 triệu USD; cộng thêm vốn điều chỉnh, tổng vốn đầu tư ra nước ngoài đạt 556,1 triệu USD (gấp 3,8 lần cùng kỳ 2024).

Tuy vậy, khó khăn vẫn hiện hữu. Tốc độ phục hồi sản xuất giữa các địa phương chưa đồng đều: Đà Nẵng giảm 1,7%, Bắc Ninh giảm 1,2%, trong khi đây đều là địa bàn công nghiệp trọng điểm. Sản xuất công nghiệp chịu sức ép từ chính sách thuế quan của Mỹ và biến động địa chính trị toàn cầu, kéo nhu cầu thị trường giảm sút. Số đơn hàng mới trong tháng 8 đã giảm trở lại sau khi nhích lên trong tháng 7.

Theo báo cáo của Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tại phiên họp Chính phủ tháng 8, xuất khẩu đang chậm lại, mức tăng tháng 8 chỉ đạt 11,4% so với cùng kỳ và dự báo sẽ tiếp tục khó khăn.

Trong một diễn biến khác, qua hàng ngàn ý kiến, kiến nghị được tập hợp từ các vòng địa phương của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025, có rất nhiều vấn đề được phản ánh. Trong số đó có nhiều “điểm nghẽn” không mới, như: khó khăn trong tiếp cận tín dụng của nhóm doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và doanh nghiệp khởi nghiệp; khó khăn trong tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh; sự phiền hà, chậm trễ trong thủ tục hành chính, sự thiếu hụt nguồn nhân lực qua đào tạo…

Rõ ràng là niềm tin kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn đó, mà một trong những chỉ dấu là số doanh nghiệp gia nhập thị trường, số vốn đầu tư đưa vào sản xuất kinh doanh. Nhưng để nuôi dưỡng nhiệt huyết ấy, còn rất nhiều việc phải làm.

Bên cạnh các giải pháp truyền thống kiểu “vướng đâu gỡ đó” vẫn thường được nhắc đến lâu nay, cần tiếp tục hoàn thiện môi trường pháp lý nhanh chóng hơn nữa, với những chính sách táo bạo hơn nữa, củng cố “bệ đỡ” cho doanh nghiệp mạnh dạn phát huy tinh thần đổi mới sáng tạo; mạnh dạn dốc vốn vào sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững.

