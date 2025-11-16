Xây dựng cộng đồng đoàn kết mẫu mực

Ngày 16-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng (TPHCM) đã tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2025, họp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18-11-1930 - 18-11-2025).

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM (ngoài cùng bên phải) gửi tặng chậu cây xanh đến nhân dân phường Diên Hồng, nhằm góp phần lan tỏa phong trào “Sống xanh” tại khu dân cư

Tham dự ngày hội có các đồng chí Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; Châu Trọng Nam, chuyên viên Ban Dân tộc – Tôn giáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng tiếp nhận bảng tượng trưng

﻿ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” từ đại diện nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh: “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc mang ý nghĩa đặc biệt sâu sắc. Tên gọi “Diên Hồng” mà chúng ta vinh dự được mang không chỉ là một danh xưng, mà còn là một lời hiệu triệu thiêng liêng, khẳng định truyền thống đoàn kết, ý chí và niềm tự hào của dân tộc”.

Các gương Người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2025 được biểu dương tại ngày hội

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng chia sẻ: Đảng bộ và chính quyền phường Diên Hồng đặt ra mục tiêu không chỉ xây dựng một phường phát triển, mà còn hướng đến một hình mẫu về đô thị văn minh, hiện đại của TPHCM.

“Chúng ta mong muốn một cộng đồng đoàn kết mẫu mực - nơi mà mọi mâu thuẫn được hóa giải bằng tình làng nghĩa xóm, nơi người dân cùng sẻ chia, cùng gánh vác trách nhiệm và quyền lợi. Để hiện thực hóa khát vọng đó, chìa khóa chính là tinh thần Đại đoàn kết và ý chí Diên Hồng”, đồng chí Lê Văn Minh khẳng định.

Đồng chí Lê Văn Minh (thứ 6 từ trái qua) và đồng chí Châu Trọng Nam (thứ 5 từ trái qua)

﻿trao các phần quà an sinh xã hội đến các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Trong chương trình ngày hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Diên Hồng biểu dương 50 gương Người tốt, việc tốt tiêu biểu năm 2025; phối hợp tổ chức trao tặng 76 phần quà an sinh xã hội đến các hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức 18 gian hàng kết nối - hỗ trợ tiêu dùng, trao tặng 200 phiếu mua hàng miễn phí cho người dân; tổ chức bữa cơm Đại đoàn kết với 420 suất ăn ấm áp, nghĩa tình để mọi người cùng quây quần, sẻ chia, cảm nhận giá trị sâu sắc của tình làng nghĩa xóm…

ÁI CHÂN