Xây dựng thế hệ thanh niên bản lĩnh, giàu khát vọng

Hôm nay, ngày 25-6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của gần 800 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Ngày 24-6, phát biểu khai mạc ngày làm việc thứ nhất của đại hội, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nhấn mạnh, với khẩu hiệu hành động “Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai”, đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022-2026; xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ mới.

Trong đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng thế hệ thanh niên thời kỳ mới có lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước, có bản lĩnh, hoài bão, đạo đức tốt, có tri thức sâu rộng, thể chất khỏe mạnh và tâm hồn giàu bản sắc văn hóa Việt Nam.

Các đại biểu biểu quyết tại đại hội, ngày 24-6. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong phiên làm việc thứ nhất, đại hội đã bầu đoàn chủ tịch, ban thư ký, ban kiểm tra tư cách đại biểu; thông qua chương trình, quy chế đại hội, thông qua báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; nghe báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, báo cáo sửa đổi, bổ sung điều lệ Đoàn.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII. Với 100% đại biểu tán thành đề án nhân sự, đại hội đã bầu 119 ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII trong tổng số 123 ủy viên theo đề án; 4 ủy viên còn lại sẽ được kiện toàn trong nhiệm kỳ. Sau đó, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã tổ chức hội nghị lần thứ nhất.

Đại biểu cũng đã tham dự diễn đàn thảo luận theo các chủ đề: Tuổi trẻ Việt Nam tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; Tuổi trẻ Việt Nam sẵn sàng hội nhập quốc tế; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn.

Tại diễn đàn "Thanh niên Việt Nam tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số", các đại biểu cho rằng, hành trình chuyển đổi số vẫn còn nhiều thách thức do một số đơn vị chưa quyết liệt, nguồn lực về khoa học công nghệ thiếu hụt, các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp chưa khai thác hết tiềm năng to lớn của tuổi trẻ, đặc biệt là khoảng cách số giữa đô thị và vùng sâu, vùng xa.

Tham gia góp ý tại diễn đàn, đồng chí Ngô Minh Hải, Bí thư Thành đoàn TPHCM, cho rằng thể chế, chính sách cần tạo điều kiện tối đa cho thanh niên tham gia sâu và tạo đột phá trong nghiên cứu, đặc biệt là ở lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Nguồn nhân lực trẻ phải được phát triển đầy đủ phẩm chất, năng lực để đáp ứng yêu cầu cao hơn từ thực tiễn.

Trước khi bước vào phiên làm việc thứ nhất, đoàn đại biểu dự đại hội do đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn dẫn đầu, đã làm lễ báo công dâng Bác, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

BÍCH QUYÊN - HÀ NGUYỄN