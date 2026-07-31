Xây dựng thói quen "kiểm trước và tin sau" trên không gian mạng

Sáng 31-7, tại Hà Nội, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với Ban Thời sự (Đài Truyền hình Việt Nam) tổ chức chiến dịch "Tin AI" và ra mắt bản tin "Thật - Giả kiểm chứng".

Tại chương trình, Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05 cho biết, trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi mạnh mẽ, chưa bao giờ việc tạo ra một bức ảnh, một đoạn clip hay giọng nói, một câu chuyện lại nhanh chóng và dễ dàng như hiện nay. AI mở ra những cơ hội to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng A05, phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Nhưng cùng với đó là những thách thức mới đối với môi trường thông tin. Đặc biệt, ranh giới giữa thật và giả ngày càng trở nên mong manh. Niềm tin xã hội bị ảnh hưởng, "ô nhiễm môi trường thông tin" gây rối loạn trong nhận thức.

Trong bối cảnh đó, bảo vệ an ninh trên không gian mạng không chỉ là bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu hay hạ tầng số, mà quan trọng hơn là bảo vệ an ninh nhận thức, an ninh con người và bảo vệ niềm tin vào sự ổn định của xã hội.

Chương trình có sự tham dự của nhiều bạn trẻ, người sáng tạo nội dung số. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn nhận thức của con người. Vì vậy, phải xây dựng phản xạ kiểm chứng trong cộng đồng, để mỗi người dân khi tiếp cận thông tin đều có thói quen kiểm tra nguồn tin, đối chiếu dữ liệu, cân nhắc trước khi tin và chia sẻ hành động một cách trách nhiệm. Đó là một năng lực công dân thiết yếu trong kỷ nguyên số.

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Việc khởi động chiến dịch "Tin AI" với thông điệp "Kiểm trước và tin sau" không phải là một chiến dịch truyền thông đơn lẻ mà là một lời kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội trong việc hình thành một môi trường thông tin minh bạch, an toàn và đáng tin cậy.

Tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam, thông tin về thời lượng, giờ phát sóng của chương trình “Thật - Giả kiểm chứng”. Chương trình có thời lượng 5 phút được phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút (sau chương trình thời sự tối hàng ngày, bắt đầu từ 1-8).

Đồng chí Nguyễn Thanh Lâm phát biểu tại chương trình. Ảnh: ĐỖ TRUNG

“Mục tiêu của chúng tôi là giúp phân biệt cho rõ ràng: Cái gì là giả thì gọi đúng tên. Cái gì là thật phải được xác nhận là thật”, đồng chí Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh.

ĐỖ TRUNG