Kết nối giải pháp AI thúc đẩy phát triển y tế thông minh

Sáng 31-7, tại Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM và Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) tổ chức sự kiện trình diễn - kết nối công nghệ với chủ đề “AI và Công nghệ số cho y tế thông minh: Từ chẩn đoán, điều trị đến chăm sóc từ xa”.

Hơn 30 giải pháp ứng dụng AI và công nghệ số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được giới thiệu

Sự kiện thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ, cơ sở y tế, đơn vị nghiên cứu, giới thiệu hơn 30 giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Các giải pháp tập trung vào công nghệ mô phỏng 3D, khám chữa bệnh từ xa (Telehealth), Internet vạn vật trong y tế (IoMT), cùng nhiều nền tảng hỗ trợ chẩn đoán, điều trị và quản lý bệnh viện.

Bà Đặng Thị Luận, Giám đốc SIHUB, cho biết, AI và công nghệ số đang tạo thêm nhiều cơ hội đổi mới cho ngành y tế. Các giải pháp ứng dụng AI không chỉ hỗ trợ chẩn đoán, phân tích dữ liệu, quản lý bệnh viện mà còn góp phần mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân.

Thông qua sự kiện, SIHUB kỳ vọng sẽ thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, tăng cường kết nối giữa các đơn vị trong hệ sinh thái y tế, qua đó góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số của ngành.

Bà Đặng Thị Luận, Giám đốc SIHUB phát biểu tại sự kiện

Bà Đặng Thị Luận cho biết thêm, hiện Sàn Giao dịch Công nghệ TPHCM có khoảng hơn 25.000 công nghệ, thiết bị của hàng ngàn nhà cung ứng đã sẵn sàng chuyển giao. Cùng với đó, TPHCM đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn như hỗ trợ tài chính không hoàn lại, các ưu đãi về thuế, hỗ trợ đăng ký quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp…

Theo ban tổ chức, thông qua chuỗi hoạt động này, doanh nghiệp có cơ hội giới thiệu các giải pháp công nghệ, các nhà khoa học chia sẻ kết quả nghiên cứu; đồng thời hỗ trợ các cơ sở y tế tiếp cận, tìm kiếm công nghệ phù hợp với nhu cầu, góp phần hình thành hệ sinh thái y tế thông minh trên địa bàn thành phố.

BÙI TUẤN