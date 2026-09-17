Xây dựng TP Đồng Nai “Văn minh, hiện đại, hạnh phúc”

Với không gian phát triển mới có tâm điểm là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, TP Đồng Nai đang đứng trước một chu kỳ phát triển mới đầy triển vọng. Trong bối cảnh đó, Nghị quyết 16-NQ/TW (ngày 21-7-2026) của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển TP Đồng Nai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2065” đặt ra tầm nhìn dài hạn (Nghị quyết 16) và Kế hoạch 183-KH/TU của Thành ủy TP Đồng Nai (Kế hoạch 183) đã cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng TP Đồng Nai theo tinh thần của nghị quyết.

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn được đầu tư khang trang, tiện ích phục vụ người dân (ẢNH: NÔNG NGÂN)

Mở rộng không gian phát triển

Điểm nhấn nổi bật trong Nghị quyết 16 là cách tiếp cận không gian phát triển TP Đồng Nai gắn với sân bay Long Thành, hệ thống sông Đồng Nai và các cực đô thị mới. Thành phố được định hướng phát triển theo mô hình đa trung tâm, đô thị sân bay, đô thị ven sông, xanh và thông minh. Trong đó, sân bay Long Thành không chỉ là một công trình giao thông mà còn tạo động lực phát triển logistics, kho vận, dịch vụ hàng không, thương mại, tài chính, công nghệ cao và các ngành dịch vụ hỗ trợ. Khi đi vào khai thác, nhu cầu về vận tải, lưu trú, thương mại, dịch vụ và nguồn nhân lực chất lượng cao được dự báo tăng mạnh; mở ra không gian phát triển mới, đồng thời đặt ra yêu cầu tổ chức đô thị, hạ tầng và dịch vụ tương xứng.

Những tuyến đường kết nối sân bay với TPHCM, khu vực TP Đồng Nai và các trung tâm kinh tế trong vùng trở thành một phần của không gian phát triển mới. Các dự án giao thông không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại trước mắt mà còn định hình hành lang phát triển, tạo điều kiện kết nối các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics và khu vực dịch vụ. Cùng đó, sông Đồng Nai được đặt trong định hướng tổ chức không gian đô thị, gắn phát triển hạ tầng với bảo vệ cảnh quan, môi trường và không gian mặt nước. Đây là yêu cầu quan trọng khi tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, bởi phát triển đô thị không chỉ là mở rộng diện tích xây dựng mà phải tạo dựng những không gian sống có chất lượng.

Theo Nghị quyết 16, đến năm 2035, TP Đồng Nai được định hướng trở thành đô thị sân bay, đô thị xanh - thông minh, quy mô GRDP khoảng 70 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người khoảng 13.000USD. Đến năm 2045, thành phố hướng tới trở thành trung tâm hàng không hiện đại của khu vực châu Á - Thái Bình Dương, GRDP khoảng 150 tỷ USD và GRDP bình quân đầu người khoảng 23.000USD. Tầm nhìn đến năm 2065 là thành phố kết nối toàn cầu, thuộc nhóm đô thị sân bay đa chức năng.

Người dân là đối tượng thụ hưởng

Theo Kế hoạch 183 của Thành ủy TP Đồng Nai, thành phố sẽ tập trung quy hoạch, điều phối, phân bổ nguồn lực và liên kết giữa các khu vực; xã, phường trực tiếp giải quyết những vấn đề gắn với đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Việc tăng cường cán bộ cho cơ sở, đánh giá cán bộ theo kết quả công việc, tiến độ và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp vì thế được đặt ra. Những vấn đề về đất đai, xây dựng, môi trường, giao thông, an sinh hay thủ tục hành chính phải được giải quyết rõ người, rõ việc, rõ thời hạn. Kế hoạch 183 đặt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên 90%, hồ sơ giải quyết đúng hạn trên 98% nhằm giảm thời gian chờ đợi, đi lại của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với bộ máy, chất lượng sống phải được tính toán song hành với tốc độ phát triển. Sân bay Long Thành, công nghiệp, logistics và dịch vụ mở rộng sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, trường học, y tế, giao thông và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Kế hoạch 183 yêu cầu củng cố y tế cơ sở, rà soát cơ sở vật chất, nhân lực; tính toán sử dụng hiệu quả những trụ sở không còn phù hợp sau sắp xếp. Nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và nhà ở cho người thu nhập thấp cần được chuẩn bị với cực tăng trưởng mới. Khi dân cư và lực lượng lao động tăng, nếu hạ tầng xã hội không được đầu tư đồng bộ, áp lực lên giao thông, trường học, y tế và các dịch vụ đô thị sẽ gia tăng.

Quan điểm lấy con người làm trung tâm, chủ thể, nguồn lực, mục tiêu và là đối tượng thụ hưởng của sự phát triển thể hiện trong đời sống hàng ngày như: người dân đi lại thuận lợi hơn, thủ tục được giải quyết nhanh hơn, có nơi ở phù hợp, tiếp cận tốt hơn với y tế, giáo dục và dịch vụ thiết yếu…đã được nêu rõ trong Nghị quyết 16 để phấn đấu xây dựng và phát triển TP Đồng Nai “Văn minh, hiện đại, hạnh phúc”.

Mới đây, tại hội nghị triển khai Nghị quyết 16, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Đồng Nai, cho biết, thành phố xác định 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn và yêu cầu các cấp ngành cụ thể hóa nghị quyết thành những việc có thời hạn, người chịu trách nhiệm và kết quả rõ ràng. Thành ủy TP Đồng Nai yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải chuyển từ “được giao việc” sang “chủ động hành động”, từ “làm đúng quy trình” sang “tạo ra giá trị và hiệu quả thực chất”.

PHÚ NGÂN