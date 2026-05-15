DGW và Cuckoo Vina hợp tác mở rộng thị trường điện gia dụng cao cấp

Công ty TNHH Cuckoo Vina và Công ty Cổ phần Thế Giới Số Digiworld (DGW) vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng thị trường điện gia dụng cao cấp tại Việt Nam.

Đại diện DGW và Cuckoo Vina ký kết hợp tác.

CUCKOO là thương hiệu điện gia dụng cao cấp của Hàn Quốc, có hơn 40 năm phát triển và hiện diện tại 32 quốc gia, với các sản phẩm như nồi cơm điện cao tần, máy lọc nước, máy lọc không khí và thiết bị gia dụng thông minh.

Digiworld là doanh nghiệp phát triển thị trường tại Việt Nam, có gần 30 năm kinh nghiệm, hiện là đối tác của hơn 45 thương hiệu toàn cầu, với mạng lưới hơn 20.000 điểm bán trên toàn quốc.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng đến mở rộng hệ sinh thái điện gia dụng hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt.

Trong giai đoạn hợp tác mới, hai bên hướng đến mục tiêu mở rộng hệ sinh thái điện gia dụng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt. Đồng thời, sự đồng hành này cũng được xem là bước tiến trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy thị trường điện gia dụng phát triển.

Cuckoo Vina và Digiworld sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực trong lĩnh vực điện gia dụng và chăm sóc sức khỏe gia đình. Danh mục sản phẩm trọng tâm gồm nồi cơm điện áp suất, nồi cơm điện cao tần, nồi cơm điện tử, lò vi sóng, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy hút bụi, máy xay gia dụng, bếp từ và nhiều thiết bị gia dụng khác.

KIM THANH