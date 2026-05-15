Khoa học công nghệ

Thị trường - chính sách

DGW và Cuckoo Vina hợp tác mở rộng thị trường điện gia dụng cao cấp

SGGPO

Công ty TNHH Cuckoo Vina và Công ty Cổ phần Thế Giới Số Digiworld (DGW) vừa ký kết hợp tác chiến lược nhằm mở rộng thị trường điện gia dụng cao cấp tại Việt Nam.

Đại diện DGW và Cuckoo Vina ký kết hợp tác.
Đại diện DGW và Cuckoo Vina ký kết hợp tác.

CUCKOO là thương hiệu điện gia dụng cao cấp của Hàn Quốc, có hơn 40 năm phát triển và hiện diện tại 32 quốc gia, với các sản phẩm như nồi cơm điện cao tần, máy lọc nước, máy lọc không khí và thiết bị gia dụng thông minh.

Digiworld là doanh nghiệp phát triển thị trường tại Việt Nam, có gần 30 năm kinh nghiệm, hiện là đối tác của hơn 45 thương hiệu toàn cầu, với mạng lưới hơn 20.000 điểm bán trên toàn quốc.

Thông qua hợp tác, hai bên hướng đến mở rộng hệ sinh thái điện gia dụng hiện đại, nâng cao trải nghiệm khách hàng và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt.

IMG_1757.JPG

Trong giai đoạn hợp tác mới, hai bên hướng đến mục tiêu mở rộng hệ sinh thái điện gia dụng hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các gia đình Việt. Đồng thời, sự đồng hành này cũng được xem là bước tiến trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy thị trường điện gia dụng phát triển.

Cuckoo Vina và Digiworld sẽ tập trung phát triển các ngành hàng chủ lực trong lĩnh vực điện gia dụng và chăm sóc sức khỏe gia đình. Danh mục sản phẩm trọng tâm gồm nồi cơm điện áp suất, nồi cơm điện cao tần, nồi cơm điện tử, lò vi sóng, máy lọc nước, máy lọc không khí, máy hút bụi, máy xay gia dụng, bếp từ và nhiều thiết bị gia dụng khác.

KIM THANH

Từ khóa

Điện cao tần Digiworld Cuckoo Nồi cơm Gia dụng Máy lọc nước Hàng chủ lực Máy hút bụi Lọc Bếp điện từ

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn