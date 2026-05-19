“Chạm” vào không gian khoa học tiên tiến của Đức

Chiều 18-5, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp Viện Goethe và Hiệp hội Max Planck khai mạc triển lãm khoa học “Vũ trụ - con người - trí thông minh” (UMI), giới thiệu các nghiên cứu khoa học tiên tiến của Đức.

Thông qua 5 chủ đề gồm vũ trụ, lịch sử loài người, bộ não, kỷ nhân sinh và trí tuệ nhân tạo, triển lãm dẫn dắt người xem tìm hiểu hành trình “Chúng ta đến từ đâu và sẽ đi về đâu?”.

Tình nguyện viên hướng dẫn các em tham gia trải nghiệm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Không gian trưng bày được thiết kế theo hướng tương tác với hình ảnh, đồ họa, mô hình, phim, podcast và nhiều trải nghiệm công nghệ cao.

Nội dung kết hợp giữa kiến thức khoa học phổ thông và các thành tựu nghiên cứu mới nhất tại Đức, phù hợp với nhiều nhóm công chúng, nhất là giới trẻ.

Học sinh chăm chú lắng nghe thuyết minh tại từng không gian triển lãm. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Điểm nhấn của triển lãm là chuỗi trải nghiệm khám phá UMI cùng các chuyên gia truyền thông khoa học. Khách tham quan có thể tham gia hoạt động thực hành, tìm hiểu nội dung nguyên bản bằng tiếng Đức thông qua “Hộ chiếu Khám phá”.

Các em tham gia trò chơi tương tác tìm hiểu chủ đề "Bộ não". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe TPHCM, triển lãm tạo sự cân bằng giữa truyền tải kiến thức nền tảng và giới thiệu những thành tựu nghiên cứu tiên tiến của Đức. Qua đó, công chúng có thêm góc nhìn về nước Đức như một quốc gia coi trọng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Triển lãm cũng góp phần kết nối ngôn ngữ, văn hóa và học thuật, giúp người trẻ nhận ra tiếng Đức không chỉ là kỹ năng ngôn ngữ mà còn mở ra cơ hội học tập, nghiên cứu và kết nối quốc tế.

Các em khám phá không gian có chủ đề " l ịch sử loài người". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện, Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng cho rằng, triển lãm mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận tri thức khoa học hiện đại thông qua hình thức gần gũi, sinh động và giàu tính tương tác. Đây cũng là xu hướng của các bảo tàng hiện đại trên thế giới.

Trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, triển lãm góp phần lan tỏa tinh thần yêu khoa học, khuyến khích tư duy khám phá và tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục giữa Việt Nam và Đức.

Sau Hà Nội, Đà Nẵng là điểm dừng chân thứ hai của triển lãm tại Việt Nam trước khi tiếp tục đến TPHCM.

Triển lãm diễn ra đến ngày 18-6 tại Bảo tàng Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH