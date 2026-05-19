TPHCM vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu

Báo cáo Chỉ số Hệ sinh thái Khởi nghiệp sáng tạo Toàn cầu 2026 do tổ chức StartupBlink vừa công bố, TPHCM tăng 12 bậc, vươn lên vị trí thứ 98 toàn cầu và lần đầu tiên chính thức vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) đã trở thành nơi hội tụ của của các hoạt động khởi nghiệp.

Đây là thứ hạng cao nhất của TPHCM từ trước đến nay trên bảng xếp hạng StartupBlink, đồng thời giúp thành phố hoàn thành mục tiêu vào Top 100 sớm khoảng 4 năm so với định hướng đến năm 2030.

Theo StartupBlink, TPHCM hiện dẫn đầu Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái, phản ánh năng lực tạo ra các startup có khả năng tăng trưởng và mở rộng thị trường. Thành phố cũng là một trong những trung tâm khởi nghiệp năng động nhất khu vực, với sự tham gia ngày càng mạnh mẽ của startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh cột mốc Top 100 toàn cầu, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Thành phố tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả nổi bật: Xếp hạng 5 Đông Nam Á, xếp hạng 2 Đông Nam Á về mức độ trưởng thành của hệ sinh thái (Ecosystem Maturity); xếp hạng 7 châu Á – Thái Bình Dương về mức độ sôi động của cộng đồng khởi nghiệp (Startup Community Activity) xếp hạng 3 Đông Nam Á về Fintech và xếp hạng 5 Đông Nam Á về Blockchain.

Bảng xếp hạng của StartupBlink hiện là một trong những bộ chỉ số quốc tế có uy tín về hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, đánh giá hơn 1.500 thành phố và 100 quốc gia trên toàn cầu dựa trên các nhóm tiêu chí về quy mô hoạt động, chất lượng hệ sinh thái và môi trường kinh doanh hỗ trợ đổi mới sáng tạo.

Tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB), đơn vị khởi nghiệp có nhiều không gian và cơ hội để phát triển.

Kết quả xếp hạng năm nay cho thấy những nỗ lực cải thiện môi trường hỗ trợ khởi nghiệp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tăng cường kết nối quốc tế của TPHCM đang từng bước được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đồng thời, đây cũng là nguồn dữ liệu tham khảo quan trọng giúp các cơ quan quản lý, tổ chức hỗ trợ, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia có thêm góc nhìn khách quan về vị trí của thành phố trong bức tranh khởi nghiệp sáng tạo khu vực và toàn cầu.

Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) là không gian mới cho môi trường khởi nghiệp.

Những năm gần đây, TPHCM liên tục thúc đẩy các chính sách, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phát triển mô hình đổi mới sáng tạo mở, tăng cường kết nối đầu tư, thúc đẩy hợp tác quốc tế và đưa vào vận hành Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TPHCM (SIHUB) theo mô hình đối tác công – tư. Năm 2025, Thành phố cũng tổ chức nhiều sự kiện quốc tế về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp như WISE HCMC, Vietnam Innovation Summit, InnoEx, và Mega Us Expo,… góp phần mở rộng kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố với khu vực và thế giới.

Đánh giá về kết quả này, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM cho biết: “Vị trí thứ 98 toàn cầu là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ và sự đồng hành của nhiều thành tố trong hệ sinh thái, từ cộng đồng startup, nhà đầu tư, trường đại học, viện nghiên cứu đến các tổ chức hỗ trợ và cơ quan quản lý nhà nước. Kết quả này cho thấy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố đang có những chuyển biến tích cực, từng bước tiệm cận các chuẩn mực quốc tế. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho định hướng nhất quán của thành phố trong việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực then chốt cho phát triển nhanh và bền vững…”.

BÁ TÂN