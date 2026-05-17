Gần 5.000 học sinh dự Ngày hội tuyển sinh khối các ngành KH-CN lần thứ 2

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở GD-ĐT Hà Nội, Trường Đại học KH-CN Hà Nội tổ chức Ngày hội tuyển sinh khối các ngành KH-CN lần thứ 2 - năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành KH-CN lần thứ 2 - năm 2026

Sự kiện diễn ra ngay trước Ngày KH-CN Việt Nam (18-5). Khoảng 5.000 học sinh các trường phổ thông trên địa bàn Hà Nội tham dự.

Ngày hội lần này tiếp tục được mở rộng cả về quy mô và nội dung, với sự tham gia đông đảo của các trường đại học, học viện khối ngành KH-CN trên phạm vi cả nước.

Ngày hội tuyển sinh khối các ngành KH-CN năm 2026 nhằm tiếp tục truyền cảm hứng và tình yêu KH-CN đến người trẻ, là không gian kết nối các nguồn lực đào tạo KH-CN trên cả nước với học sinh, sinh viên.

Đại diện các trường đại học tư vấn tuyển sinh cho phụ huynh và thí sinh

Trong khuôn khổ ngày hội, học sinh được tham gia chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026 với đại diện Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT Hà Nội cùng các trường đại học; tọa đàm;...

Các học sinh cũng được tham quan phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu khoa học và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, một giờ làm sinh viên khoa học, công nghệ.

Đặc biệt, ngày hội có hoạt động tư vấn trực tiếp của các trường đại học, học viện.

Đông đảo phụ huynh và thí sinh tham gia ngày hội

Chia sẻ tại tọa đàm chủ đề “KH-CN - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ” trong khuôn khổ ngày hội, GS-TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam, nhấn mạnh, phụ huynh và học sinh cần tìm hiểu kỹ lưỡng về các cơ sở đào tạo. Qua đó, có cái nhìn thấu đáo về môi trường các em theo đuổi.

GS-TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm KH-CN Việt Nam (giữa), chia sẻ tại tọa đàm

Theo GS-TS Trần Hồng Thái, nếu các em có đam mê với các ngành khoa học cơ bản và công nghệ như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ thông tin... thì tìm hiểu các ngành đào tạo về công nghệ, vốn là lĩnh vực mà đất nước đang rất cần. Trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đã đi qua giai đoạn phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên và lao động giá rẻ, nguồn lực quan trọng nhất chính là trí tuệ con người.

