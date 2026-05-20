Sở Tài chính TPHCM và Viettel hợp tác chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp

Chiều 20-5, Sở Tài chính TPHCM và Viettel TPHCM ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2026-2030 nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, đăng ký kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh và Giám đốc Viettel TPHCM Ngô Mạnh Hùng ký kết thỏa thuận hợp tác, chiều 20-5. ẢNh: M.HOA

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Hoàng Vũ Thảnh cho biết chuyển đổi số là yêu cầu cấp bách, đặc biệt khi Sở đang đảm nhận nhiều nhiệm vụ như: tham mưu tăng trưởng hai con số, thu ngân sách, thu hút FDI, đầu tư xã hội và điều chỉnh quy hoạch tổng thể. Theo ông, khối lượng công việc rất lớn, thời gian thực hiện ngắn, nên các sản phẩm hợp tác với Viettel phải đi vào thực chất, có kết quả và giá trị thực, giúp xử lý công việc nhanh hơn, chính xác hơn, bảo mật hơn. Các giải pháp sau ký kết sẽ sớm được triển khai, giúp cán bộ Sở Tài chính giảm bớt các khâu thủ công, có thêm thời gian nghiên cứu sâu và tham mưu những vấn đề lớn cho phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM.

Ông Ngô Mạnh Hùng, Giám đốc Viettel TPHCM khẳng định cơ quan này sẽ tập trung nguồn lực cao nhất để trong thời gian ngắn nhất có thể giải được một số bài toán Sở nêu ra. Trong đó có những nội dung thế mạnh như tạo lập cơ sở dữ liệu, đưa AI vào phân tích, đánh giá trực quan hỗ trợ cho việc ra quyết định.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã mới thành lập; đồng thời khuyến khích chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Các giải pháp được xây dựng theo hướng tích hợp, tối ưu chi phí và phù hợp nhu cầu thực tế của người kinh doanh.

Trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, hai bên phối hợp triển khai tổng đài Brandname để tiếp nhận, giải đáp vướng mắc thủ tục hành chính...

Hai bên cũng thống nhất xây dựng các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trực tuyến; nghiên cứu cơ chế tra cứu, lựa chọn đơn vị hỗ trợ theo khu vực nhằm nâng cao tính minh bạch và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ hỗ trợ.

Ngoài các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp, thỏa thuận còn bao gồm nhiều nội dung hợp tác về hạ tầng số, dữ liệu và an toàn thông tin... phục vụ chuyển đổi số tại Sở Tài chính.

MAI HOA