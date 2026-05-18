VinFuture 2026 nhận hơn 1.800 đề cử từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ

Ngày 18-5, thông tin từ Quỹ VinFuture cho biết, khép lại vòng đề cử mùa giải 2026, Giải thưởng KH-CN toàn cầu VinFuture ghi nhận 1.819 hồ sơ từ khắp thế giới cùng mạng lưới hơn 17.000 đối tác đề cử đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Sau 6 mùa giải, VinFuture không chỉ mở rộng sức ảnh hưởng trong cộng đồng khoa học quốc tế mà còn khẳng định vai trò của một giải thưởng uy tín trong hành trình tìm kiếm và tôn vinh các đột phá có ý nghĩa với tương lai nhân loại.

Các đề cử VinFuture năm nay trải rộng trên nhiều lĩnh vực thiết yếu như: y học và chăm sóc sức khỏe (38,4%), môi trường và khoa học trái đất (17%), năng lượng, giao thông vận tải và xây dựng (15%), thực phẩm và nông nghiệp (10,6%)...

Song song với đó, mạng lưới đối tác đề cử chính thức của Giải thưởng VinFuture tiếp tục mở rộng với 17.154 đối tác đến từ 117 quốc gia và vùng lãnh thổ trên cả 5 châu lục. Quy mô này tăng khoảng 16% so với mùa giải 2025 và gấp hơn 14 lần so với mùa giải đầu tiên năm 2021. Đồng thời, số quốc gia và vùng lãnh thổ có đối tác đề cử cũng tăng gần gấp đôi chỉ sau 6 năm.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Giải thưởng Chính VinFuture 2025 cho các nhà khoa học đã khám phá và phát triển vaccine HPV, ngày 5-12-2025, tại Hà Nội. Ảnh: VFT

1.415 đối tác đề cử của VinFuture 2026 thuộc nhóm Top 2% các nhà nghiên cứu được trích dẫn nhiều nhất thế giới. Gần 8.000 chuyên gia đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học uy tín toàn cầu như Viện Hàn lâm Khoa học Australia; Viện Công nghệ Massachusetts (MIT); Đại học Stanford; Đại học Harvard; Đại học California, Berkeley (Hoa Kỳ); Đại học Oxford (Vương quốc Anh); Đại học Quốc gia Singapore (NUS); Đại học Công nghệ Nanyang (NTU, Singapore); Viện Weizmann (Israel)...

Sau vòng đề cử, hội đồng sơ khảo sẽ bước vào quá trình đánh giá và lựa chọn những công trình xuất sắc nhất để tiến tới vòng xét giải cuối cùng của Hội đồng Giải thưởng VinFuture, dự kiến kéo dài đến đầu tháng 9.

Toàn bộ hồ sơ sẽ được thẩm định theo quy trình nhiều lớp với các chuẩn mực quốc tế nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính khoa học, công bằng và minh bạch ở mức cao nhất. Các tiêu chí đánh giá cốt lõi bao gồm: mức độ tiên tiến trong khoa học - công nghệ, tầm ảnh hưởng tích cực với cuộc sống con người, cũng như quy mô và tính bền vững của dự án.

Sau 6 năm, Giải thưởng VinFuture đã khẳng định được vị thế và uy tín trên bản đồ khoa học công nghệ toàn cầu. Nhiều chủ nhân Giải thưởng VinFuture tiếp tục được vinh danh tại các giải thưởng khoa học danh giá hàng đầu thế giới như: Giải Nobel, Giải thưởng Nữ hoàng Elizabeth về kỹ thuật và Giải thưởng Breakthrough...

TRẦN BÌNH