Phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Ngày 19-5, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM phối hợp Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức lễ phát động Cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2026” với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”.

Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ trước áp lực biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn thị trường, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Ban tổ chức cũng thực hiện nghi thức phát động cuộc thi năm 2026



Nông nghiệp hiện nay không còn là lĩnh vực dựa chủ yếu vào kinh nghiệm truyền thống mà đang trở thành không gian của công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.

Theo TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, việc phối hợp tổ chức cuộc thi và ký kết hợp tác với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM sẽ mở rộng cơ hội kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng startup đổi mới sáng tạo.

Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM và Trường Đại học Thủ Dầu Một ký kết biên bản hợp tác

Hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Cuộc thi năm nay được triển khai tại 6 khu vực trên cả nước, dành cho sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, giảng viên, nhà nghiên cứu và các cá nhân có ý tưởng phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-7-2026.

TÂM TRANG