Phát động cuộc thi khởi nghiệp nông nghiệp công nghệ cao

Ông Nguyễn Duy Sơn, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM cho biết, nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ trước áp lực biến đổi khí hậu, tiêu chuẩn thị trường, giảm phát thải và phát triển bền vững.
Nông nghiệp hiện nay không còn là lĩnh vực dựa chủ yếu vào kinh nghiệm truyền thống mà đang trở thành không gian của công nghệ, dữ liệu và đổi mới sáng tạo.
Theo TS Đoàn Ngọc Xuân, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một, việc phối hợp tổ chức cuộc thi và ký kết hợp tác với Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM sẽ mở rộng cơ hội kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và cộng đồng startup đổi mới sáng tạo.
Hai đơn vị đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Cuộc thi năm nay được triển khai tại 6 khu vực trên cả nước, dành cho sinh viên, doanh nghiệp khởi nghiệp, hợp tác xã, giảng viên, nhà nghiên cứu và các cá nhân có ý tưởng phù hợp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.
Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 31-7-2026.