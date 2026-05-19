TPHCM vận hành thử nghiệm Cổng thông tin công khai dữ liệu quy hoạch trên nền tảng GIS

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM vừa vận hành thử nghiệm Cổng thông tin điện tử công bố, công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS, phục vụ nhu cầu tra cứu thông tin quy hoạch của người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý.

Công bố, công khai dữ liệu quy hoạch đô thị và nông thôn trên nền tảng GIS. Ảnh: QUỐC HÙNG

Hệ thống cho phép hiển thị các lớp dữ liệu quy hoạch trên nền bản đồ GIS theo nhiều cấp độ khác nhau, bao gồm thông tin ranh đồ án, chức năng sử dụng đất, đồng thời hỗ trợ tải các quyết định phê duyệt quy hoạch. Người sử dụng có thể tra cứu thông tin theo số tờ bản đồ, số thửa đất; đơn vị hành chính trước và sau sắp xếp; xác định vị trí theo tọa độ các điểm góc ranh khu đất; tìm kiếm theo địa chỉ số nhà, tên đường.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, cổng thông tin còn tích hợp chức năng “Phản ánh về chức năng, dữ liệu” để tiếp nhận ý kiến của người sử dụng đối với các trường hợp phát hiện sai lệch, chưa đồng bộ hoặc các vấn đề kỹ thuật liên quan dữ liệu quy hoạch, dữ liệu GIS và thông tin hiển thị trên hệ thống. Qua đó, cơ quan chức năng có cơ sở kiểm tra, rà soát và xử lý kịp thời.

Đối với các cơ quan, đơn vị được cấp tài khoản sử dụng hệ thống như UBND phường, xã, đặc khu; ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và ban quản lý khu công nghệ cao, hệ thống hỗ trợ chức năng gửi phản ánh khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch để Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổng hợp, phối hợp xử lý.

Hiện nay, nhiều nhóm dữ liệu đã được công bố trên hệ thống. Trong đó có dữ liệu quy hoạch sử dụng đất ở các cấp độ quy hoạch đô thị gồm quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; dữ liệu quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch hạ tầng kỹ thuật theo Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg.

Trong thời gian tới, ngành quy hoạch thành phố sẽ tiếp tục phát triển phiên bản dành cho thiết bị di động trên hệ điều hành Android và iOS; bổ sung nền dữ liệu địa hình; cập nhật, chuẩn hóa và số hóa dữ liệu quy hoạch dưới dạng raster và vector; đồng thời hoàn thiện các chức năng quản trị, phân tích dữ liệu nhằm xây dựng nền tảng GIS thống nhất phục vụ quản lý quy hoạch đô thị và nông thôn, bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng.

QUỐC HÙNG