Cứu sống nam thanh niên bị mảnh xương găm vào não sau tai nạn giao thông

Ngày 10-7, Bệnh viện Gia An 115 cho biết vừa cứu sống người bệnh T.L. (18 tuổi, quốc tịch Campuchia) bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu.

Các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 phẫu thuật cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Người bệnh nhập viện trong tình trạng hôn mê, phải thở máy qua ống nội khí quản sau tai nạn giao thông. Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy người bệnh bị dập não xuất huyết thùy trán phải kèm vỡ xương sọ, gãy lún xoang trán, nhiều đường gãy phức tạp vùng mặt và gãy xương đùi phải.

Qua hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện đồng thời hai cuộc phẫu thuật trong cùng một lần gây mê nhằm xử trí khẩn cấp tổn thương sọ não và cố định xương đùi gãy. Cách tiếp cận này giúp rút ngắn thời gian điều trị, hạn chế nguy cơ phát sinh biến chứng do phải trải qua nhiều lần phẫu thuật riêng biệt.

Ê-kíp Ngoại Thần kinh - Cột sống do BS-CK2 Lý Văn Hoàng, Phó khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Bệnh viện Gia An 115 trực tiếp phụ trách tiến hành xử lý tổn thương sọ não. Trong quá trình can thiệp, các bác sĩ ghi nhận mảnh xương sọ vỡ găm vào nhu mô não, gây rách màng cứng – lớp màng bảo vệ não bộ, làm gia tăng nguy cơ tổn thương thần kinh và nhiễm trùng nội sọ. Ê-kíp đã cẩn trọng lấy bỏ mảnh xương vỡ, làm sạch tổn thương, kiểm soát chảy máu, khâu phục hồi màng cứng và tái tạo vùng khuyết sọ bằng lưới titan chuyên dụng.

Tiếp đó, các bác sĩ Ngoại Chấn thương chỉnh hình đã thực hiện phẫu thuật kết hợp xương đùi bằng đinh nội tủy có khóa. Việc ổn định sớm tổn thương xương đùi không chỉ giúp bảo tồn chức năng vận động mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hồi sức, giảm nguy cơ biến chứng do nằm bất động kéo dài.

BS-CK2 Lý Văn Hoàng thăm khám cho người bệnh sau phẫu thuật (Ảnh: BVCC)

Tuy nhiên, người bệnh tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến chứng nặng gồm, viêm phổi, nhiễm trùng huyết và nhiễm nấm đường hô hấp. Đây là những biến chứng có thể đe dọa tính mạng ở bệnh nhân đa chấn thương nặng.

Sau hơn 2 tuần điều trị, người bệnh được theo dõi và điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực – Chống độc (ICU), với sự phối hợp liên tục từ các bác sĩ chuyên khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống và Ngoại Chấn thương chỉnh hình, sức khỏe người bệnh đã cải thiện và xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo BS-CK2 Lý Văn Hoàng, đa chấn thương do tai nạn giao thông là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế ở người trẻ tuổi. Điều đáng lo ngại, nhiều tổn thương nguy hiểm như chấn thương sọ não, xuất huyết nội sọ hoặc tổn thương các cơ quan quan trọng có thể không biểu hiện rõ ngay sau tai nạn. Vì vậy, người bị tai nạn giao thông cần được đưa đến cơ sở y tế có khả năng hồi sức và điều trị đa chuyên khoa càng sớm càng tốt. Việc đánh giá toàn diện ngay từ đầu có ý nghĩa quyết định đối với cơ hội sống còn cũng như khả năng hồi phục lâu dài của người bệnh.

THÀNH AN