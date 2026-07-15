Công an bác thông tin cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn ở Cà Mau

Ngày 15-7, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, không có việc lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi phương tiện dẫn đến tai nạn xảy ra trên địa bàn. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội là sai sự thật.

Hình ảnh được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI) kèm theo thông tin sai sự thật

Thời gian gần đây, mạng xã hội xuất hiện bài viết đăng tải thông tin về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Trong đó cho rằng, lực lượng cảnh sát giao thông truy đuổi một phương tiện tình nghi vi phạm giao thông, dẫn đến va chạm, kèm hình ảnh hiện trường.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, nội dung bài đăng nêu trên là sai sự thật. Trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ việc như nội dung được lan truyền.

Công an tỉnh Cà Mau cảnh báo, người dân không nên tham gia tương tác với bài đăng trên, tránh vô tình tiếp tay phát tán thông tin sai sự thật.



Bên cạnh đó, việc sử dụng hình ảnh được tạo ra từ trí tuệ nhân tạo (AI), sau đó tự xây dựng, lồng ghép một “câu chuyện” không đúng sự thật về hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông dễ gây nhầm tưởng đây là sự việc có thật. Hành vi này gây hoang mang trong dư luận, ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an và tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

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