Xe máy đi vào đường cao tốc: Hiểm họa được báo trước

Tình trạng xe máy đi vào đường cao tốc Thăng Long xảy ra thường xuyên

Vi phạm phổ biến

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, hướng từ đầu đường cao tốc (quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) đến khu vực trạm thu phí Km188 (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) vẫn còn tình trạng xe máy đi vào. Khi đến khu vực trạm thu phí, những phương tiện này quay đầu để đi ngược chiều khoảng 10m rồi tiếp tục đi về hướng huyện Thanh Trì. Phần lớn trường hợp cố tình vi phạm đều tháo biển kiểm soát để tránh bị “phạt nguội”. Mới đây nhất là vụ 2 xe máy đi ngược chiều trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai ngày 14-2, va chạm với ô tô khiến 4 người tử vong.

Theo quy định, tại đường cao tốc Thăng Long (Hà Nội), xe máy không được lưu thông trên làn đường chính mà chỉ được di chuyển ở tuyến đường gom bên cạnh với thiết kế riêng biệt. Tháng 5-2023, xe khách lưu thông trên đường cao tốc Thăng Long hướng Hòa Lạc - Trần Duy Hưng, khi đi đến Km4 thì xảy ra va chạm với xe máy do chị N.T.T.V. (sinh năm 2000, quê Vĩnh Phúc) điều khiển. Vụ va chạm khiến chị V. tử vong tại chỗ. Trước đó 3 tháng, một người đàn ông điều khiển xe máy đi vào đường cao tốc đã va chạm với ô tô BKS 98C-117.xx tại Km14+850 thuộc địa phận xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Hậu quả, người đi xe máy Đ.T.T. (sinh năm 1987, trú tại Thạch Thất, Hà Nội) tử vong tại chỗ.

Bà Nguyễn Thị Hoan, một người dân sinh sống tại quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, dọc tuyến đường này có nhiều điểm ra - vào, giao cắt, hầm chui, vì vậy tình trạng người dân chạy xe máy vào đường dành riêng cho ô tô thường xuyên xảy ra. Bất chấp nguy hiểm, nhiều người điều khiển xe máy vẫn vô tư “đồng hành” với ô tô ở làn cao tốc với vận tốc đến 80km/giờ. Tình trạng này diễn ra nhiều nhất vào khung giờ cao điểm trong ngày. “Cảnh các xe máy tạt đầu ô tô, vượt lên phía trước để di chuyển qua các đường gom diễn ra rất thường xuyên. Tôi mong rằng các lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm cùng với tăng cường công tác tuyên truyền để người dân nhận thức rõ sự nguy hiểm khi điều khiển xe máy đi vào đường dành riêng cho ô tô”, anh Đặng Văn Minh, một tài xế taxi tại quận Ba Đình (Hà Nội), chia sẻ.

Cần xử lý nghiêm

Thượng tá Tạ Thị Hồng Minh, Phó trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết TNGT, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), cho biết, nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT nghiêm trọng trên đường cao tốc là do ý thức, hiểu biết pháp luật về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của các nạn nhân chưa cao. Cơ quan chức năng của Bộ Công an cũng chỉ ra một nguyên nhân khác là người tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, các chất kích thích và vi phạm tốc độ... Đây là những nguyên nhân chính dẫn tới các vụ TNGT. Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung cao điểm xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông để người dân đi lại được an toàn. Đặc biệt, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ xử lý trọng tâm về vi phạm nồng độ cồn, ma túy, tốc độ, xe quá tải, quá khổ...

Luật sư Chu Quang Minh, Giám đốc Công ty Luật FBLAW Nghệ An, cho biết, theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30-12-2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, xe máy đi vào khu vực cấm, đường có biển báo có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển (trừ trường hợp xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định) sẽ bị phạt từ 2 đến 3 triệu đồng. Nhiều chuyên gia cho rằng, mức xử phạt này chưa đủ sức răn đe. “Cần tăng mức xử phạt lên nhiều lần, có thêm hình phạt bổ sung như tạm giữ phương tiện, giấy phép lái xe, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Đây là hành vi cực kỳ nguy hiểm, không những gây mất an toàn giao thông cho bản thân mà còn gây nguy hiểm cho người điều khiển các phương tiện khác”, luật sư Chu Quang Minh nêu ý kiến.

LƯƠNG TRANG