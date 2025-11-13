Xã hội

Xe tải chở thư bốc cháy trên đường cao tốc Vân Phong-Nha Trang

SGGPO

Chiều 13-11, một xe tải chở thư báo bất ngờ bốc cháy dữ dội khi đang lưu thông trên đường cao tốc Vân Phong-Nha Trang (đoạn qua xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Khoảng 16 giờ 10 tại vị trí trên, xe tải biển số 50H-xxx (thuộc một công ty ở TPHCM) do tài xế N.N.T. (35 tuổi, trú Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông hướng Nam – Bắc thì bất ngờ phát hỏa.

Phát hiện khói đen bốc lên từ thùng xe, tài xế lập tức tấp vào làn dừng khẩn cấp, rời khỏi cabin, trước khi ngọn lửa bao trùm toàn bộ thùng hàng.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa huy động lực lượng cùng xe chuyên dụng đến dập lửa. Lực lượng CSGT (thuộc Bộ Công an) nhanh chóng phong tỏa, phân luồng phương tiện qua khu vực.

Vụ cháy khiến phần lớn hàng hóa trên xe tải bị thiêu rụi. Ảnh: Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa

Sau nhiều phút phun nước áp lực cao, đám cháy được khống chế. Tài xế không bị thương nhưng phần lớn hàng hóa gồm thư, báo, tài liệu in ấn bị cháy rụi; đầu và cabin xe bị ám khói nhẹ.

Hiện cơ quan công an đang phối hợp các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

HIẾU GIANG

