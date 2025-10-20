Xe bán tải bất ngờ bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh

Ngày 20-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân xe ô tô bán tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Vũ Văn H. (trú xã Thanh Miện, TP Hải Phòng) điều khiển xe ô tô bán tải mang BKS 15K... lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai - Đắk Lắk.

Khi đi đến km1749+700 (đoạn qua phường Cư Bao, tỉnh Đắk Lắk) thì xe gặp sự cố vù ga đột ngột, không giảm được. Lúc này tài xế xe rút chìa khóa cho xe tắt máy để xe dừng lại. Tuy nhiên, khi xe dừng được khoảng 10 phút thì bất ngờ bốc cháy trong khoang máy. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng cháy hoàn toàn xe.

Xe ô tô bán tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường để dập lửa. Rất may, thời điểm xảy ra vụ cháy tài xế đã rời khỏi xe nên không thiệt hại về người.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

MAI CƯỜNG