Xiaomi mở bán hàng loạt Robot hút bụi, làm sạch không khí

Xiaomi đã ra mắt tại thị trường Việt Nam loạt thiết bị gia dụng thông minh mới gồm robot hút bụi Xiaomi Robot Vacuum 6 Series và máy lọc không khí Mijia Smart Air Purifier 6 Plus.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro cho thời gian hoạt động lên đến 140 phút.

Phiên bản Xiaomi Robot Vacuum 6 Max với điểm nhấn nổi bật là công nghệ lau nhà bằng con lăn hoàn toàn mới, cho phép thiết bị vừa lau sàn vừa tự giặt con lăn theo thời gian thực. Lực ép của con lăn được thiết kế mô phỏng như thao tác lau bằng tay, hỗ trợ làm sạch các vết bẩn thường gặp như cà phê, nước sốt hoặc bụi bẩn bám dính.

Với lực hút lên đến 35.000 Pa thuộc top đầu thị trường, Xiaomi Robot Vacuum 6 Max hỗ trợ loại bỏ bụi mịn, vụn thức ăn, xơ vải, tóc và lông thú cưng. Hệ thống chổi chống rối kết hợp công nghệ cắt tóc theo thời gian thực giúp cắt nhỏ tóc và lông trước khi đưa vào hộp bụi, giảm tình trạng quấn rối quanh trục chổi và giúp quá trình bảo trì thuận tiện hơn.

Robot Vacuum 6 Max với khả năng vượt qua các bậc thềm hoặc ngưỡng cửa cao tới 6 cm

Khả năng di chuyển của robot cũng được nâng cấp với hệ thống chân kép mô phỏng sinh học, cho phép thiết bị tự nâng gầm, vượt qua các bậc thềm hoặc ngưỡng cửa cao tới 6 cm. Trong khi đó, công nghệ LiDAR thu gọn thông minh giúp robot chủ động hạ thấp cảm biến khi tiếp cận những khu vực có gầm thấp đến 9,3 cm, mở rộng phạm vi dọn dẹp trong toàn bộ không gian sống.

Trạm sạc đa năng của Xiaomi Robot Vacuum 6 Max hỗ trợ tự động đổ bụi, giặt con lăn bằng nước nóng lên đến 85 độ C và sấy khô bằng khí nóng 50 độ C. Túi bụi dung tích lớn cho phép người dùng sử dụng trong thời gian dài lên đến 75 ngày mới cần thay.

Xiaomi còn giới thiệu Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro và Xiaomi Robot Vacuum 6, hoàn thiện danh mục robot hút bụi thông minh với nhiều lựa chọn phù hợp cho nhu cầu sử dụng đa dạng của người dùng. Cả hai phiên bản đều sở hữu lực hút 30.000Pa, pin 5.200mAh cho thời gian hoạt động lên đến 140 phút, cùng camera AI có khả năng nhận diện nhiều loại vật cản và vết bẩn để tự động điều chỉnh chế độ làm sạch.

Cỏn Mijia Smart Air Purifier 6 Plus có cấu trúc tháp với hai cánh quạt và hai bộ lọc, tạo ra hệ thống luồng khí kép cân bằng. Với tốc độ cung cấp không khí sạch CADR đo được đạt 810 m3/h, thiết bị có thể tạo ra khoảng 12.666 lít không khí sạch mỗi phút và làm sạch toàn bộ căn phòng 91m2 chỉ trong khoảng 1,9 phút.

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus dàng di chuyển giữa các phòng

Mijia Smart Air Purifier 6 Plus được trang bị hệ thống cảm biến có độ chính xác cao, cùng với hệ thống lọc hợp chất 5 lớp hỗ trợ theo dõi và loại bỏ hiệu quả các tác nhân gây ô nhiễm trong không gian sống. Các thông số được hiển thị theo thời gian thực trên màn hình màu LCD, thiết bị cũng có thể hiển thị biểu đồ chất lượng không khí trong 12 giờ gần nhất để người dùng theo dõi chất lượng không khí trong nhà.

Sản phẩm này hỗ trợ kết nối ứng dụng Xiaomi Home, cho phép người dùng theo dõi chất lượng không khí, điều khiển từ xa, thiết lập lịch hoạt động và kiểm tra tuổi thọ bộ lọc. Thiết bị còn được trang bị bánh xe đa hướng giúp dễ dàng di chuyển giữa các phòng, mang không khí trong lành đến bất cứ nơi đâu trong nhà.

Xiaomi Robot Vacuum 6 Max mở bán từ ngày 15-8 với giá 35.990.000 đồng, trong giai đoạn mở bán, người dùng nhận ngay ưu đãi lên đến 7.000.000 đồng. Xiaomi Robot Vacuum 6 Pro mở bán từ ngày 27-8 với giá 31.990.000 đồng và trong giai đoạn mở bán, người dùng nhận ngay ưu đãi đến 6.000.000 đồng Xiaomi Robot Vacuum 6 mở bán từ ngày 27-8 với giá chính thức 22.990.000 đồng, người dùng nhận ngay ưu đãi 5.000.000 đồng trong ngày mở bán. Mijia Smart Air Purifier 6 Plus đã được mở bán từ ngày 1-8 với giá 12.990.000 đồng, người dùng nhận ngay ưu đãi 3.500.000 đồng.

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