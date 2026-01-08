Xử lý dứt điểm tình trạng xe đón, trả khách trá hình

Liên quan đến tình trạng xe đón, trả khách trái quy định, xe biển vàng hoạt động kinh doanh vận tải trá hình, xe tuyến cố định bỏ bến, núp bóng xe hợp đồng gây thất thu ngân sách nhà nước và làm rối loạn quy hoạch mạng lưới bến xe trên địa bàn thành phố (Báo SGGP liên tục phản ánh gần đây), Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Công an thành phố, UBND các phường, xã, đặc khu; các bến xe khách liên tỉnh; các hiệp hội vận tải; các đơn vị kinh doanh vận tải; các trung tâm quản lý hạ tầng, điều hành giao thông và các phòng chuyên môn trực thuộc đề nghị phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm ngăn ngừa và xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm.

Theo đó, Sở Xây dựng đề nghị Công an thành phố chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt và công an cấp cơ sở tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện kinh doanh vận tải trá hình, đặc biệt tại các khu vực trung tâm đô thị, bến xe, sân bay, khách sạn, khu du lịch - những nơi thường xuyên xảy ra tình trạng xe hợp đồng, xe du lịch tổ chức đón trả khách như tuyến cố định, bán vé công khai hoặc gom khách qua mạng xã hội, ứng dụng điện tử không đăng ký theo quy định.

Đối với UBND các phường, xã, đặc khu, sở đề nghị phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý các điểm trông giữ phương tiện, bãi đỗ xe tạm, địa điểm kinh doanh, văn phòng giao dịch có tổ chức đón trả khách không đúng quy định; kiên quyết không để hình thành các “bến cóc”, “bãi dù” gây mất trật tự an toàn giao thông và bức xúc trong nhân dân; yêu cầu các bến xe khách liên tỉnh thường xuyên rà soát, báo cáo danh sách phương tiện tuyến cố định đăng ký hoạt động tại bến nhưng không thực hiện xuất bến theo quy định, bỏ bến ra ngoài hoạt động trái phép để kịp thời phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức kiểm tra và xử lý. Bên cạnh đó, các bến xe cần chủ động đề xuất điều chỉnh, hoàn thiện mạng lưới tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh, nội tỉnh phù hợp với nhu cầu thực tế, góp phần hạn chế tình trạng thiếu chuyến, trống giờ xuất bến - nguyên nhân phát sinh hoạt động vận tải trá hình.

Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra chuyên ngành phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm, bảo đảm xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, không để tình trạng tái diễn kéo dài. Qua đó góp phần lập lại kỷ cương trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, bảo đảm môi trường cạnh tranh lành mạnh, an toàn, đúng pháp luật, đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của người dân và phù hợp với quy hoạch giao thông đô thị của thành phố.

QUỐC HÙNG