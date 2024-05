Xử phạt 3 người ở chung cư Sunrise City Central vì phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc, bịa đặt

Một cá nhân bị Công an TPHCM xử lý vì đăng tin giả, tin sai sự thật gây hoang mang dư luận

Ngày 24-5, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TPHCM cho biết, ngày 14 và 21-5, Công an quận 7 đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với bà N.T.H. (sinh năm 1985) và bà T.T.B.A. (năm sinh 1993, cùng ngụ tại Chung cư Sunrise City Central) với số tiền 4 triệu đồng về hành vi “Viết, phát tán, lưu hành tài liệu, hình ảnh có nội dung xuyên tạc, bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân” được quy định tại Điểm i khoản 4 Điều 7 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình.

Trước đó, bà H. tự biên soạn, photo khoảng 200 tờ rơi với nhiều nội dung sai sự thật và phát tán tại tầng hầm (khu vực bãi xe) của Chung cư Sunrise City Central đường Nguyễn Hữu Thọ (phường Tân Hưng, quận 7). Bà H. phát tán thông tin trên với mục đích để kêu gọi người dân sống ở chung cư biết cũng như phản đối về việc thành lập 1 phòng khám đa khoa tại khuôn viên chung cư này.

Riêng bà A., từ ngày 11-3 đến 24-4 đã treo các băng rôn có nội dung không đúng sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, cá nhân, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự an toàn xã hội. Trước đó, dù các cơ quan chức năng đã tiếp xúc, làm việc và giải thích với bà H. và A. biết về hành vi trên là trái với quy định pháp luật nhưng cả 2 vẫn tiếp tục thực hiện gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa phương.

Tháng 4-2024, Công an quận 7 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng với ông N.K. (sinh năm 1994, ngụ Chung cư Sunrise City Central) về cùng hành vi trên. Việc ông K. thông tin sai sự thật trên nhóm mạng xã hội Zalo đã tạo diễn đàn dư luận xấu, kích động người dân tiến tới các hành động quá khích gây mất an ninh trật tự địa phương.

Ông K. thừa nhận hành vi vi phạm của mình là do không nhận thức được các quy định của pháp luật. Xuất phát từ việc chưa nhận thức đầy đủ các quy định của pháp luật, các cá nhân trên đã có hành vi làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm.

