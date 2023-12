Xử phạt người đưa tin sai sự thật về việc phát hiện xác chết ở TP Hội An

Ngày 19-12, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một trường hợp hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội với số tiền 5,5 triệu đồng.

Trước đó, qua nắm tình hình, Công an TP Hội An phát hiện tài khoản Facebook "Phạm H…" đăng tải một số bình luận không đúng sự thật, xuyên tạc, liên quan đến vụ việc phát hiện một xác chết xảy ra tại địa bàn phường Thanh Hà trong thời gian gần đây, gây kích động, hoang mang dư luận. Tài khoản nêu trên bình luận sai sự thật, dẫn đến tình trạng người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực nhà nạn nhân, nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Công an TP Hội An làm việc với chị P.T.H.

Công an TP Hội An đã mời làm việc với chủ tải khoản trên là chị P.T.H (trú phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn). Chị H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, đồng thời tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận đã đăng trên Facebook.

Nội dung bình luận của chị H. đã vi phạm quy định về "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín, danh sự nhân phẩm của cá nhân”. Do đó, Công an TP Hội An đã ra quyết định xử phạt hành chính chị H. với số tiền 5,5 triệu đồng.

Theo Công an TP Hội An, thời gian gần đây, trên địa bàn có một số đối tượng lợi dụng không gian mạng để đăng tải nội dung sai sự thật, không có căn cứ, thông tin xuyên tạc, không chính thống… gây kích động dư luận, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan… Hiện cơ quan công an đang tập trung củng cố chứng cứ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

NGUYỄN CƯỜNG