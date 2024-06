Xuất khẩu cà phê năm 2024: Dự kiến thu khoảng 5 tỷ USD

Nông dân tỉnh Gia Lai thu hoạch cà phê trong niên vụ 2023-2024

Nguyên nhân ủng hộ đà tăng mạnh là giá cước vận tải và lo ngại thời tiết Brazil khô và thiếu mưa, ảnh hưởng đến vụ thu hoạch đang diễn ra. Cụ thể, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 120.500 đồng/kg. Tại các tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, giá cà phê ở mức 122.000 đồng/kg.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã đạt gần 900.000 tấn, trị giá 3,04 tỷ USD, giảm hơn 8% về lượng nhưng tăng 38% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là mức cao kỷ lục so với cùng kỳ các năm từ trước tới nay. Kết thúc 8 tháng đầu niên vụ 2023-2024 (bắt đầu từ tháng 10-2023 đến tháng 5-2024), Việt Nam đã xuất khẩu gần 1,2 triệu tấn cà phê, tương đương 80% sản lượng của niên vụ hiện tại và giảm 7% so với cùng kỳ niên vụ trước.

Hiện ở các vùng trồng cà phê lớn của nước ta, hạn hán và sâu bệnh ảnh hưởng nặng tới năng suất của loại cây trồng này. Sản lượng cà phê niên vụ 2023-2024 ước giảm 20% so với niên vụ trước, xuống còn 1,47 triệu tấn. Đây là mức thấp nhất trong 4 năm, đặt áp lực lên nguồn cung cà phê Robusta trên thị trường thế giới.

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam (Vicofa), nước ta có sản lượng cà phê Robusta đứng đầu thế giới nên nguồn cung giảm mạnh góp phần đẩy giá loại hạt này tăng cao thời gian qua. Vicofa dự kiến xuất khẩu cà phê trong năm 2024 có thể thu về khoảng 4,5-5 tỷ USD.

ĐỨC TRUNG