Xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Indonesia tăng mạnh

Bà Hồ Thị Quyên, Phó Giám đốc ITPC cho biết, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ ba của TPHCM trong khu vực ASEAN và là một trong những thị trường nhập khẩu tiềm năng của Việt Nam với quy mô với dân số đạt 278 triệu người. Mức độ tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm của người dân Indonesia rất lớn, nhất là các sản phẩm Halal – vốn là thị trường còn rất nhiều cơ hội để gia tăng kim ngạch xuất khẩu.

Thực tế cho thấy, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam sang Indonesia là hàng thủy sản, cà phê, sản phẩm hóa chất, chất dẻo nguyên liệu, hàng dệt, may, giày dép các loại, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, sắt thép các loại… Đặc biệt, nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu sang thị trường nước này. Hiện kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của doanh nghiệp thành phố sang Indonesia năm 2023 ghi nhận đạt gần 667 triệu USD, tăng 27% so với năm 2022 và dự kiến còn tăng mạnh trong năm 2024.