105 sinh viên hỗ trợ chuyển đổi số tại các phường, xã ở Đà Nẵng

Sáng 18-8, Sở Khoa học - Công nghệ TP Đà Nẵng tổ chức lễ xuất quân 105 sinh viên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) tham gia hỗ trợ ứng dụng CNTT và chuyển đổi số tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch do UBND TP Đà Nẵng ban hành ngày 11-8, nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong hoạt động của chính quyền cơ sở, đặc biệt là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp.

105 sinh viên tại Đà Nẵng xuất quân hỗ trợ công nghệ thông tin cho các xã, phường

Theo rà soát, hiện có 69 phường, xã có nhu cầu được hỗ trợ CNTT. Trong đợt I (từ 18 đến 25-8), 105 sinh viên tình nguyện từ Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (VKU), Trường Đại học FPT và Trường Đại học Duy Tân được phân bổ về 44 phường, xã để hỗ trợ thực tế.

Trước đó, hàng ngàn đoàn viên, thanh niên ở Đà Nẵng đã xung kích hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở 94 đơn vị hành chính cấp xã, phường

Tại địa phương, sinh viên có nhiệm vụ hỗ trợ cán bộ, công chức xử lý các sự cố kỹ thuật về máy tính, mạng, thiết bị văn phòng; hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý, hệ thống dịch vụ công trực tuyến và các công cụ AI trong hành chính. Bên cạnh đó, sinh viên cũng trực tiếp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp sử dụng các thiết bị tại trung tâm hành chính công, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả, sử dụng chữ ký số cá nhân và khai thác các nền tảng số như Danang Smart City, VNeID...

Tin liên quan Thanh niên TP Đà Nẵng góp sức vận hành chính quyền địa phương hai cấp

NGUYỄN CƯỜNG